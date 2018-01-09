歐德曼謝妻忍耐和邱吉爾共眠

2018年01月09日 04:10 中國時報 本報訊

法蘭西絲麥朵曼提名金球獎6次，終於首度封后。

第75屆金球獎昨揭曉，電影獎項由《意外》奪下4獎成為大贏家。女主角法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）在此片飾演尋找殺女凶手的母親，以細膩深層的表演帶出社會問題，順利在戲劇類封后，60歲的她表示：「今晚我很開心能在這裡，成為見證這個產業構造轉變的一份子。」

報導潘鈺楨

戲劇類影帝由《最黑暗的時刻》飾演前英國首相邱吉爾、變裝變很大的蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）拿下，59歲的他上台領獎時感謝太太過去1年半忍耐著他：「她都跟朋友說『晚上我跟邱吉爾一起睡覺，白天醒來枕邊人卻變成歐德曼』！」

莎雪獲喜劇類影后

詹姆斯法蘭柯（James Franco）以自導自演的《大災難家》抱走喜劇類影帝，該片向有「第一爛片」之稱的《房間》致敬，《房間》導演兼男主角湯米維索（Tommy Wiseau）昨也上台同賀。詹姆斯感謝弟弟戴夫法蘭柯（Dave Franco）的共同演出，「感謝我們的媽媽，把他（戴夫）帶來給我！」

23歲愛爾蘭女星莎雪羅南（Saoirse Ronan）在今年獎季勢如破竹，不負眾望以《淑女鳥》拿下喜劇類影后。最佳導演是吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro） ，《水底情深》敘述女清潔工與兩棲人形生物間的愛情故事，他在台上感謝「怪物」：「怪物拯救了我，守護著我的不完美。」

(中國時報)