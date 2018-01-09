林心如切割台獨現轉機

林心如（左）、張軒睿主演的《我的男孩》衰被惡意檢舉為台獨劇。

友善列印
中國時報
本報訊

林心如製作、主演的八大《我的男孩》因獲文化部2000萬輔導金補助，被有心人惡意舉報貼上台獨標籤，遭大陸廣州廣電當局下架。她7日發聲明強調以前不曾、以後也不會支持任何台獨言論及行為、呼籲共同抵制網路謠言。眼尖網友發現，在林心如發表自清、與台獨切割文後，事件似出現轉機，廣東省新聞出版廣電局官網上原本的舉報文8日已被移除，反而出現「我的男孩怎麼下架了？什麼時候可以復播」等數個提問，但均尚未獲得當局回覆。

報導林淑娟

事實上，2016年以《我的男孩》獲得文化部影視及流行音樂產業局「105年度電視節目製作補助案」補助的對象，其實是八大電視台，林心如工作室僅是被委製的製作單位，因此林心如前一晚的聲明中已強調接受資助的是八大電視，請勿直接轉接到藝人身上，且強調接受資助對絕大多數台灣製作的電視劇來說由來已久，也從未被界定是「台獨」行為。

八大電視8日也發出聲明，指出《我的男孩》2016年獲得文化部HD高畫質補助，補助要點自2006年頒布至今已行之有年，旨為鼓勵製作高畫質電視節目，以提升節目內容品質及加強媒體產業競爭力。

八大聲明深表遺憾

八大強調該劇內容性質為偶像劇，述及愛情、親情、友情等各種生活面向，「希望透過本劇帶給觀眾輕鬆並達寓教於樂之觀影享受，並無涉及任何政治議題之情節」。聲明中尤其感謝製作人林心如所率領之拍攝團隊為該劇盡心盡力。對於連日來因部分人士誤解該劇所引起之風波，則甚感遺憾。

若台獨怎能上春晚

不少大陸網友聲援林心如，發起「堅決抵制造謠、拒絕網路暴力、支持林心如依法維權」行動，還有網友提醒：「兩岸皆同胞，上了兩次春晚的心如就是最有力的證明」、「她已經參加過兩次春晚了，春晚對藝人審查那麼嚴格，要真是台獨，國家能過審嗎？有些人以愛國名義做著傷害別人的事，難道台灣出生就是原罪？」

部分粉絲則直接上廣東省新聞出版廣電局官網的「政民互動」中的「業務咨詢」向電視劇管理處提問，發言內容包括「您好，我的男孩怎麼下架了？什麼時候可以復播，我們很喜歡看。」

(中國時報)

阮經天對決鄧超打到滿頭包 蔡依林要屋虎自律舔兩口

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。