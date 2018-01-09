林心如切割台獨現轉機

2018年01月09日 04:10 中國時報 本報訊

林心如製作、主演的八大《我的男孩》因獲文化部2000萬輔導金補助，被有心人惡意舉報貼上台獨標籤，遭大陸廣州廣電當局下架。她7日發聲明強調以前不曾、以後也不會支持任何台獨言論及行為、呼籲共同抵制網路謠言。眼尖網友發現，在林心如發表自清、與台獨切割文後，事件似出現轉機，廣東省新聞出版廣電局官網上原本的舉報文8日已被移除，反而出現「我的男孩怎麼下架了？什麼時候可以復播」等數個提問，但均尚未獲得當局回覆。

報導林淑娟

事實上，2016年以《我的男孩》獲得文化部影視及流行音樂產業局「105年度電視節目製作補助案」補助的對象，其實是八大電視台，林心如工作室僅是被委製的製作單位，因此林心如前一晚的聲明中已強調接受資助的是八大電視，請勿直接轉接到藝人身上，且強調接受資助對絕大多數台灣製作的電視劇來說由來已久，也從未被界定是「台獨」行為。

八大電視8日也發出聲明，指出《我的男孩》2016年獲得文化部HD高畫質補助，補助要點自2006年頒布至今已行之有年，旨為鼓勵製作高畫質電視節目，以提升節目內容品質及加強媒體產業競爭力。

八大聲明深表遺憾

八大強調該劇內容性質為偶像劇，述及愛情、親情、友情等各種生活面向，「希望透過本劇帶給觀眾輕鬆並達寓教於樂之觀影享受，並無涉及任何政治議題之情節」。聲明中尤其感謝製作人林心如所率領之拍攝團隊為該劇盡心盡力。對於連日來因部分人士誤解該劇所引起之風波，則甚感遺憾。

若台獨怎能上春晚

不少大陸網友聲援林心如，發起「堅決抵制造謠、拒絕網路暴力、支持林心如依法維權」行動，還有網友提醒：「兩岸皆同胞，上了兩次春晚的心如就是最有力的證明」、「她已經參加過兩次春晚了，春晚對藝人審查那麼嚴格，要真是台獨，國家能過審嗎？有些人以愛國名義做著傷害別人的事，難道台灣出生就是原罪？」

部分粉絲則直接上廣東省新聞出版廣電局官網的「政民互動」中的「業務咨詢」向電視劇管理處提問，發言內容包括「您好，我的男孩怎麼下架了？什麼時候可以復播，我們很喜歡看。」

(中國時報)