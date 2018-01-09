蔡依林要屋虎自律舔兩口

2018年01月09日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

Jolin為屋虎製作超可愛的生日蛋糕。（取材自蔡依林臉書）

蔡依林（Jolin）的翻糖蛋糕團隊「皇后陛下Your Majesty」，自2015年10月開設專屬粉絲團以來，發表各式維妙維肖作品，令人嘖嘖稱奇；她率領的團隊2年多來不斷精益求精，近日再與KKBOX合作，於西洋情人節前夕推出「KK選物」禮盒，打造一款用「敲」的方式，才能打開的特殊造型巧克力寶盒，取名「愛在星空下」。

西洋情人節倒數一個多月，恢復單身的Jolin也不寂寞，身旁一直有永不變心的「愛人」守候，就是鼎鼎有名的愛犬「WhooHoo（屋虎）」，7日是屋虎11歲生日，Jolin除了陪「最愛的熊董」慶生，還獻上「皇后陛下」所研發的第一款寵物蛋糕，蛋糕上站著一只屋虎公仔，看起來可愛又美味；只不過考量到烏虎已上了年紀，疼愛牠的Jolin，為了愛犬健康只能狠下心，表示「還是只能吃兩口」，要求屋虎「自律」。

Jolin當創意總監

蔡依林這次與KKBOX合作甜點，還大方公開「皇后陛下」幕後超強製作團隊，透露目前有4個蛋糕師，身負創意總監職責的Jolin說：「通常我是發想創意，因為我常常在外面巡演，幕後團隊很強，製作細節一絲不苟，團隊充滿熱情和創意，希望旗下製作推出產品能揚名國際，蔚為風潮。」愛在星空下禮盒9日開放預購。

(中國時報)