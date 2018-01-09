夏于喬好演技招《粽邪》

2018年01月09日 04:10 中國時報 李承陽 報導

由夏于喬、鄒承恩主演，廖士涵執導的恐怖片《粽邪》日前在彰化舉行開鏡儀式，預計拍攝40天，前20天在彰化，後20天在台北，成本5000萬台幣。這是夏于喬的恐怖電影初體驗，劇組透露看中她在《總舖師》的演技，加上CP值超高。

過去夏于喬在演藝圈不時擔任「救火隊」，替補上陣總能有好成績，代表作《型男大主廚》原女主持人是陳喬恩，陳另有高就請辭，由夏接棒，挺過來變成收視保證，去年7月因為想演戲放下近10年的節目主持棒，連始祖主持人曾國城都極力挽留。

2013年初張榕容因懷孕而讓出《總舖師》女主角，夏于喬又臨危受命，在開拍前2周急忙頂替張榕容的角色，結果電影叫好叫座，賣出3億票房佳績。

結合霸凌議題

電影《粽邪》監製之一的趙家齊是1990年代知名綜藝節目《玫瑰之夜》製作人，當中的單元〈鬼話連篇〉可說是台灣靈異類節目先河，成功創造紅衣小女孩、說話的吳郭魚等話題，也開創觀眾提供靈異照片上節目的橋段，此次再開新的靈異話題，巧妙結合17直播和校園霸凌議題。

《粽邪》探討民間「送肉粽儀式」，「送肉粽」是當地流傳已久的習俗，為了送走上吊輕生的亡靈，法師會將死者使用的繩子帶往海邊燒毀，將煞氣趕出海。劇組也邀請當地專業的法師，為電影做更真實的呈現，預計今年鬼月檔期上映。

(中國時報)