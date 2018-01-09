香奈兒山茶花珠寶 迎春

香奈兒《Bouton de Camelia》高級珠寶系列1月中在台上市。（CHANEL提供）

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中國時報
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香奈兒Camelia Precieux戒指，18K白金鑲嵌1顆梨形切割鑽石，31萬元。（CHANEL提供）
香奈兒Camelia Precieux開放式戒指，18K白金鑲嵌1顆梨形切割鑽石，31萬元。（CHANEL提供）
香奈兒Impression Camelia項鍊，18K黃金鑲嵌54顆鑽石。100萬2000元。（CHANEL提供）
香奈兒Camelia Precieux手鐲，18K白金鑲嵌1顆梨形切割鑽石主石，39萬1000元。（CHANEL提供）
香奈兒Impression Camelia手鍊，18K黃金鑲嵌81顆鑽石，77萬6000元。（CHANEL提供）
香奈兒Camelia Precieux耳環，18K白金鑲嵌2顆梨形切割鑽石，52萬2000元。（CHANEL提供）

春天，是山茶花盛開的季節，香奈兒CHANEL春季高級珠寶《Bouton de Camelia》即起登場，以具象的山茶花融合抽象優美的幾何線條，並以奢華的鑽石形塑山茶花幾何圓形的花體，完美精緻的珠寶工藝，打造香奈兒女士最摰愛的花朵。

山茶花是香奈兒的經典元素之一，香奈兒女士摯愛的情人卡培男孩Boy Capel獻給她第一簇花束就是山茶花，因此山茶花細膩圓潤的線條，簡單俐落的風格，一直反覆出現在香奈兒的作品當中。

全新登場的香奈兒《Bouton de Camelia》山茶花珠寶，包括項鍊、戒指、手鍊等，正因為「女人可以用一百種方式去配戴一朵花」，美麗的山茶花在女士的指間、頸項與耳畔綻放，更添韻味與神采。

(中國時報)

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