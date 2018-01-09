2018年01月09日 01:04 中國時報 陳張眾 報導

CHRISTIAN DADA正式宣布於台北The Arcade文華精品設立全球第3家旗艦店，並請來日本建築師高濱史子操刀，於室內裝潢中展現品牌代表的缺憾美學。（CHRISTIAN DADA提供）

女模穿紅色DADA Logo刺繡T恤7900元、刷色寬版牛仔褲1萬1400元；男模穿Original Copies高領圖案長袖T恤9310元、經典拉鍊牛仔褲1萬2300元、黑色皮革運動鞋1萬500元。（粘耿豪攝）

CHRISTIAN DADA夏威夷花溶解圖案外套，1萬4480元。（CHRISTIAN DADA提供）

曾被帶貨女王楊冪、蔡依林、女神卡卡與吉吉哈蒂德等人多次選穿的日本設計師品牌CHRISTIAN DADA，昨宣布正式進駐台北The Arcade文華精品，成立全球第3家品牌旗艦店，平均萬元左右的售價，讓每個人都能有機會像明星一般大方表現自我個性。

由日本設計師森川正規創立於2010年的CHRISTIAN DADA，品牌名稱分別向巴黎高訂時裝及達達主義致敬，發揮體現不完美為核心的侘寂美學。森川藉師承英國設計師Charles Anastase的藝術輪廓，結合友禪染、西陣織等日本傳統技法，更將其祖父曾為暴走族皮衣上妝點的刺繡元素融入細節中，使整體服裝在東西交融之餘，亦清晰映出年輕世代的反叛意識，貼合這位80後設計師的生長背景。

自2014年起於巴黎男裝周發表的品牌，2018春夏系列以「Losing Power（喪失力量）」為主題，反思當今消費主義、快時尚橫行的社會。如畫家畢卡索的名言：「好的藝術家抄襲，偉大的藝術家偷竊。」森川受法國街頭藝術家Zevs的《Liquidation（溶解）》系列作品啟發，自品牌logo到夏威夷印花均使用融化般的滴漏效果呈現，利用視覺上的不安定感隱喻體制的崩壞。穿插其中的和服剪裁、繡上歌川國芳浮世繪作品的橫須賀外套，一再標明日系血統，而聖羅蘭先生口中的「時尚易逝，風格永存」，也被記錄於仿舊面料之上，將龐克精神帶入另一層次。

而占地45坪的台北旗艦店，由日本建築師高濱史子操刀，用「廢墟」主軸凸顯缺憾美學。為歡慶盛大開幕，品牌特於空間中展示包含女神卡卡、G-Dragon、KISS樂團等人所穿過的7套品牌經典服飾，為新店更增話題性。

(中國時報)