2018CES AI聲控大戰

LG在2018 CES中展示了搭載Google語音助理的ThinQ系列電視，可透過聲控指令操控家電之餘，還能作出查詢天氣等功能。（LG提供）

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中國時報
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Google Home系列去年已銷上千萬台智慧喇叭，不僅能操控智慧家電，更具以對答方式詢問問題、聽音樂等功能。（翻攝Google官方網站）
亞馬遜的Echo Dot智慧音箱在耶誕期間成銷售冠軍，其Alexa APP也高居APP Store及Google Play的下載量榜首。（翻攝亞馬遜官方網站）

2018年第一場科技盛事「消費電子展」（Consumer Electronics Show，簡稱CES），9日起在美國拉斯維加斯正式展開，延續去年AI智慧生活熱潮，今年跨進AI聲控元年，Google Assisant、亞馬遜Alexa、三星Bixby等各大品牌都搶著當消費者生活中的「耳朵管家」，藉由聆聽消費者生活上的需求串起各種商機，加上5G的發展，AI語音聲控與物聯網的結合，「智能城市」將是今年的CES的重頭戲，精彩可期。

今年開展前，已有不少預測CES上將是AI聲控大戰，人們生活上的每個物件不僅變「聰明」而且還很「聽話」，並靠Wi-Fi以物聯網方式連結，那誰像電影《雲端情人》莎曼珊般、當上家中「耳朵管家」，不僅影響人們，也決定了各大廠牌未來的命運。今年Google明顯要跟去年CES上搶盡風采的亞馬遜Alexa火拚，不僅首度在CES中參展，更直接包下主會場門外區域及周邊廣告位置，彷彿讓整場CES變成自家「Hey Google！」的主場。

強調互動及學習

今年CES上各品牌主打的AI語音控制不再只是執行指令而已，更多的是AI互動及學習，透過語音系統能操控家中物聯網家電以外，更可作出查詢天氣、觀看電影、網路購物等智慧功能，像Google Assistant日前就公布，現已有逾4億個設備如旗下的聲控智慧喇叭Google Home、Android手機、電視等，都在使用自家系統，而且支援多達8種語言，在剛過的耶誕新年期間，其使用數字就比去年同期大幅提升達9倍，可見Google正用力在市場上畫下大版圖。

除像Google Home、亞馬遜的Echo等核心的聲控智慧喇叭外，品牌也同樣強打搭載語音控制的家電，並希望消費者串連自家的家電，來打造人們的智慧生活。像三星延續自家Bixby的聲控家電系列，再度推出全新Family Hub智慧冰箱，升級了Bixby語音功能，不只能辨識使用者聲音實現個人化功能，更可以此連接更多智慧家電，像能連上門鈴的監視鏡頭，在冰箱上就能看到來訪者等更實用功能。

LG AI電視可執行上百種指令

韓國品牌LG則是推出ThinQ系列電視，搭載了Google Assistant成為家中的中央管家，可以自家或第三方平台執行上百種以上的聲控技術，操控各式可連Wi-Fi的物聯網家電，只要對著遙控說出指令即可執行。

(中國時報)

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