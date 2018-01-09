146吋LED電視牆 震撼登場

LG在CES展前公布自家的全球最大OLED屏幕「88吋8K OLED電視」。（翻攝LG Display官方網站）

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中國時報
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三星在CES搶先發布會上推出了全球首款拼接型的146吋4K Micro LED電視「The Wall」。（CFP）
LG全球首個65吋UHD可捲曲的OLED顯示器，僅有0.18mm的厚度。（翻攝LG Display官方網站）

今年CES大展上除了AI智能家電以外，品牌間的大電視鬥爭也相當激烈。繼LG率先發布將推出全球最大OLED屏幕、88吋8K OLED電視後，三星也在CES搶先發布會上推出了全球首款拼接型的146吋4K Micro LED電視，更以「The Wall」命名，展示其開創巨型電視先峰的威勢。

三星表示「The Wall」的Micro LED同為可自行發光的顯示技術，節能之餘也更耐用，採模組化及無邊框設計，消費者可根據個人需求而進行客製化訂製尺寸及安裝，雖然價錢仍未公布，但可想而知也是價值不斐；對比LG展前先公開的全球最大OLED屏幕的88吋8K OLED電視，雖已有媒體猜測將逾3萬美金。

另外CES上還有其他有趣的顯示器，好比LG就展出全球首個65吋UHD可捲曲的OLED顯示器，僅有0.18mm的厚度，使用時從底座展開，展示出其在技術上的領先；另外三星則是推出電子數位白板，可以Wi-Fi、USB將資料投送到板上，直接在板上作紀錄，再回傳到手機或電腦等，免卻商業人士在會議後還要整理大量資料的煩惱。

(中國時報)

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