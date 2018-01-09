車廠秀科技 主戰場自動駕駛

NISSAN將展出IMx概念車，它具有全套自動駕駛能力，可容4人，電動動力系統的輸出甚至比同品牌超跑GT-R更大。（NISSAN提供）

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中國時報
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NISSAN將重新定義人們與汽車的互動方式，可望加速駕駛者的反應時間，並將導致汽車不斷適應，使駕駛更愉快。（NISSAN提供）
HYUNDAI將在CES宣告正式推出新一代氫動力燃料電池電動車的車系。（ HYUNDAI提供）
TOYOTA將在CES展示新一代自動駕駛研究車（圖為LEXUS LS 600h）。（TOYOTA提供）
Mercedes-Benz將在CES發表最新世代的NTG6版，圖為A-Class內裝與全新介面。（Mercedes-Benz提供）

近年CES已成為車廠展現科技的新舞台，包括BMW、Ford、HYUNDAI、Mercedes-Benz、NISSAN、TOYOTA、VW均預告將發表最新自動駕駛、氫動力燃料電池等技術，而NISSAN更將展示可讀取司機腦波Brain-to-Vehicle （B2V）技術，目的在於深度學習並可即時配合司機，讓人覺得開車更有樂趣。

自動駕駛仍是今年主軸，VW與Aurora宣布合作並組Moba-as-a-Service（MaaS）車隊；TOYOTA發表最新3.0平台，將自動駕駛技術整合在LS旗艦車型上，透過雷射雷達可感知周圍200m情況，精準度甚至可辨識出小朋友和路邊雜物；HYUNDAI預告將正式推出具備最新一代氫動力燃料電池及自動駕駛輔助系統（ADAS）的電動車。

Mercedes-Benz預告將推出最新NTG6版使用者介面，目前的NTG5.5版還有許多是內建的，如語音指令、地圖資訊，使用上並不是非常貼合現況，但在NTG6之後已具備聯網功能，可藉由行動網路優化並提供更多即時的服務。

(中國時報)

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