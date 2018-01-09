2018年01月09日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

微風超市日本和牛A5宮崎紐約克排組，宮崎A5和牛紐約克排3片裝，原價1萬元、特價9000元。（微風提供）

遠百獨家香格里拉台南遠東大飯店香格七星塔禮盒，588元。（遠百提供）

SOGO忠孝館YOKU MOKU狗年限定喜饌原味蛋捲禮盒，1盒原價880元、2盒特價1700元。（SOGO提供）

新光三越博多稚加榮沙丁魚明太子（右，新光三越提供），全台限量200盒，1060元。（盧禕祺攝）

百貨春節禮盒和年菜玩創新，以獨家商品、異國風味創造獨特性。新光三越超過200款歐、日等商品，約6成、120款初登場，首次自己進貨、全台獨家限量2.4萬顆的日本青森金福旺蘋果禮盒，涵蓋金星、富士和王林3款蘋果，紅、金、綠配色討喜，14日前早鳥訂購1盒95折、15盒再95折，也首次開放28顆箱購。

全台獨家亮點還有限量20組的日本伊藤松阪和牛、集結日本各縣市嚴選冬季鍋物高湯及醬料的日本味之選禮盒、去年中秋節和日本商品展累積好口碑的博多稚加榮沙丁魚明太子，與福里安花神咖啡年節暖心禮盒，以及全球33組、全台僅1組的杜庫布卡優2013年全球限量超頂級套組，每組21瓶酒價值140萬元。2月4日前預購滿2000元可指定配送，持貴賓卡、聯名卡部分享95折；且精選20款在beautystage美麗台同步預購，獨家送線上購物金200元。

微風200款頂級年菜和伴手禮，精選五星級飯店年菜、日本和牛、生鮮海鮮、頂級水果禮盒等。1公斤破萬元的頂級日本和牛，去年10月曾2小時完售，這次有日本A5宮崎、A5近江和牛及鳥取萬葉和牛4款可選，搭配精美木盒包裝；傳統年菜禮盒有獨家的真的好海鮮餐廳魚翅佛跳牆。

遠東SOGO台北店和天母店《旺年禮饌》禮盒及年菜超過500款，中、西、日、泰式或蔬食、鍋物都有，特色禮盒有日本直送的島根市田柿、春姬金柑、德島奇異果或YOKU MOKU狗年限定的喜饌原味蛋捲禮盒等；15日前復興館指定餐飲消費不限金額+60元可加購金犬抱財旺旺來生肖撲滿好禮，2月1日至20日忠孝館當日全館單筆滿千元可兌換Q版積木相框。

遠百《迎春納food》春節禮品近300款，由遠百總經理徐雪芳選品，以「食安」為重，兼顧「傳統料理再提升、在地食材挺小農」等特色。2月20日前在異國美食館「FE21’ World Gourmet」專櫃，持HAPPY GO卡買指定禮品單筆滿2200元送100元美食餐飲抵用券、2件以上再享95折；並精選近百款在官網開賣，加入會員可回饋200元購物金。 （飲酒過量 有礙健康）

(中國時報)