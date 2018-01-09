百貨春節禮盒玩創新

藝人凱瑟琳（左）拿新光三越全台獨家限量的日本青森金福旺蘋果禮盒，含金星、富士、王林蘋果，8顆888元，14日前早鳥優惠844元、15盒以上再享95折每盒800元；伊林娛樂李元圓（右）拿全台獨家限量日本味之選禮盒2580元，刷貴賓卡、聯名卡享95折。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導
微風超市日本和牛A5宮崎紐約克排組，宮崎A5和牛紐約克排3片裝，原價1萬元、特價9000元。（微風提供）
遠百獨家香格里拉台南遠東大飯店香格七星塔禮盒，588元。（遠百提供）
SOGO忠孝館YOKU MOKU狗年限定喜饌原味蛋捲禮盒，1盒原價880元、2盒特價1700元。（SOGO提供）
新光三越博多稚加榮沙丁魚明太子（右，新光三越提供），全台限量200盒，1060元。（盧禕祺攝）

百貨春節禮盒和年菜玩創新，以獨家商品、異國風味創造獨特性。新光三越超過200款歐、日等商品，約6成、120款初登場，首次自己進貨、全台獨家限量2.4萬顆的日本青森金福旺蘋果禮盒，涵蓋金星、富士和王林3款蘋果，紅、金、綠配色討喜，14日前早鳥訂購1盒95折、15盒再95折，也首次開放28顆箱購。

全台獨家亮點還有限量20組的日本伊藤松阪和牛、集結日本各縣市嚴選冬季鍋物高湯及醬料的日本味之選禮盒、去年中秋節和日本商品展累積好口碑的博多稚加榮沙丁魚明太子，與福里安花神咖啡年節暖心禮盒，以及全球33組、全台僅1組的杜庫布卡優2013年全球限量超頂級套組，每組21瓶酒價值140萬元。2月4日前預購滿2000元可指定配送，持貴賓卡、聯名卡部分享95折；且精選20款在beautystage美麗台同步預購，獨家送線上購物金200元。

微風200款頂級年菜和伴手禮，精選五星級飯店年菜、日本和牛、生鮮海鮮、頂級水果禮盒等。1公斤破萬元的頂級日本和牛，去年10月曾2小時完售，這次有日本A5宮崎、A5近江和牛及鳥取萬葉和牛4款可選，搭配精美木盒包裝；傳統年菜禮盒有獨家的真的好海鮮餐廳魚翅佛跳牆。

遠東SOGO台北店和天母店《旺年禮饌》禮盒及年菜超過500款，中、西、日、泰式或蔬食、鍋物都有，特色禮盒有日本直送的島根市田柿、春姬金柑、德島奇異果或YOKU MOKU狗年限定的喜饌原味蛋捲禮盒等；15日前復興館指定餐飲消費不限金額+60元可加購金犬抱財旺旺來生肖撲滿好禮，2月1日至20日忠孝館當日全館單筆滿千元可兌換Q版積木相框。

遠百《迎春納food》春節禮品近300款，由遠百總經理徐雪芳選品，以「食安」為重，兼顧「傳統料理再提升、在地食材挺小農」等特色。2月20日前在異國美食館「FE21’ World Gourmet」專櫃，持HAPPY GO卡買指定禮品單筆滿2200元送100元美食餐飲抵用券、2件以上再享95折；並精選近百款在官網開賣，加入會員可回饋200元購物金。 （飲酒過量　有礙健康）

(中國時報)

車廠秀科技 主戰場自動駕駛 Nespresso新春咖啡禮盒 送紅包袋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。