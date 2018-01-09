2018年01月09日 04:09 中國時報 袁瓊瓊

小進非常快樂。她注視著台生的眼睛。他現在把雙手交疊枕在腦後，眼睛亮亮的，映著的，也許是星光，也許是月光。藺虎又喊：「你聽到沒有！下來！」他聲音粗暴，非常凶。小進收了笑。咕噥一聲：「討厭。」她起身下去。台生目光一直追隨她，看著小進退到了扶梯那裡，之後是咿呀咿呀的扶梯聲。小進跳下了扶梯。

藺虎兩手交抱胸前，看住妹妹，臉色鐵青。他問：「你跟他在上頭幹什麼！」

小進眉一皺說：「不用你管。」她沉下臉來問茅頭：「你來這裡幹什麼？」

茅頭說：「我陪你哥來….」他看著藺虎，不能決定那件大事該不該由自己嘴裡說出來。

藺虎沒看他。他正仰頭看著房頂。在他現在這位置，並看不到什麼。茅頭喊：「虎哥。」藺虎根本沒注意他，他抓了鐵扶梯，三兩下跳上了房頂。

台生呈大字形躺在房頂上。服裝整齊，就跟平時沒兩樣。藺虎沒看到自己懷疑的景象。他算是鬆了一口氣。不過還是走過去踢了下台生。

「你給我注意聽著！」藺虎說：凶聲惡氣，一字一句的：「以後不許再和我妹在一塊，否則，要你好看！」

聲音傳到下頭來，小進聽見了。大聲罵：「藺虎！你發什麼神經！」

藺虎又踢了台生一腳。這次故意加重力道。台生痛得唉喲一聲。翻過身去。（待續）

(中國時報)