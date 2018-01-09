混世魔王

友善列印
中國時報
神隱

眾人都等著看好戲，有羨慕，有嫉妒，但從營地廣闊的平原到谷口距離不近不遠，要看清谷內發生何事，也實在不容易，透過占地利之便、眼力非凡者，逐地口傳，隨機翻譯，雖不夠精準，傳播得倒也還算即時。四下雖然無人高聲喧鬧，但氣氛是鼓譟的，眾人的心情跟著七上八下的，隊伍走到哪了？公主上轎了沒？谷主竟然讓公主踩了上去？公主差點墜下轎來，所幸谷主胸膛厚實、肩膀寬闊、下盤穩若磐石，只稍微一聳肩，便將嬌滴滴的公主給顛上了轎。如此繪聲繪影，眾人只憑有限的訊息心領神受，倒也聽得津津有味。

終於，轎子往前行了，卻只走了幾步，又停頓了下來，這一停，不得了，眾人的心臟也跟著都停了下來，難道谷主反悔了？難道公主嫌轎子不夠舒坦？還是有什麼條件沒喬攏？急死了。

約莫停頓了一盞茶的時間，老者又步出谷外，朗聲傳遞諭令：「谷主有令，公主受命天下，福蔭蒼生，受萬人敬仰，今日太陽下山之前，全谷開通，不設禁令，所有行伍，均得暢行，請諸君即刻拔營，聽候指揮，快速通行，不得有誤。」

很快的，訊息又被譯成十數種語言傳開，眾人簡直不敢相信自己的耳朵，有人當場痛哭失聲，有人團團抱做一處，但沒多久便轉成歡呼之聲，然後再轉為整齊畫一的謝聲：「公主萬歲！公主萬歲！」

（待續）

(中國時報)

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