擊斃竊賊 警獲判無罪

2018年01月10日 01:23 中國時報 林偉信 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

台北市萬華警分局員警張景義。（杜宜諳攝）

台北市萬華分局員警張景義，5年前將偷竊、拒捕且開車在西門町衝撞的黎姓男子擊斃，台北地檢署3度偵查後，依業務過失致死罪嫌起訴張景義。全案歷經5年官司纏訟，張景義出庭近30次，台北地院昨認定，黎男駕車疾駛恐造成行人危害，張有使用警槍的急迫性，且開槍沒有逾越必要程度，判決無罪，全案可上訴。

張景義聆判後露出笑容，表示心裡的石頭總算輕輕放下，判決是給執法者一個公義，案發迄今5年，他只有4個字「無愧於心」，堅信自己是無罪、清白的。

「國家發得槍放著生鏽嗎?」

張景義說，心中最不捨的是替他擔憂的母親，昨打電話給母親報喜，母親說在判決前特別到東港龍王船問王爺，王爺說會無罪，得知好消息後，已開心地準備好布袋戲要酬謝神明了。

對於台北地院判決張員無罪，警政署長陳家欽表示「尊重與感謝！」北市警察局長陳嘉昌也慰勉張員，希望社會大眾支持力挺警察依法使用槍械。

檢方指控，2013年8月13日晚間，中和警方攔檢涉及竊盜案的黎男，黎拒絕受檢反而衝撞員警，一路逃逸到西門町，張員見狀加入圍捕，並掏槍喝令「停車、下車」，黎不肯就範，還在人潮間橫衝直撞，張朝車輪連開2槍，但子彈意外貫穿擋風玻璃擊中黎嫌腹腔不治。

台北地檢署2度認為張是正當防衛開槍，處分不起訴，直到2度再議發回，檢察官認為張員開槍當下，未達急迫性，認定涉有過失責任，將張起訴，引發爭議。

北院審理時，張堅稱開槍是依法行事，強調當時阻止犯嫌繼續開車在人潮眾多的人行道衝撞，最好的辦法就是開槍射擊輪胎，「不然要員警肉身擋車去給車壓嗎?或拿棍子去敲?國家發給我槍幹嘛?放著生鏽嗎?」

用槍有急迫性且合於規定

北院認定，黎是被追捕的準現行犯，經張員攔停不停，黎又在有許多路人的人行道上疾駛，由於黎隨時可開車加速移動，張追到車前後持槍要求車內人員下車，情況急迫、刻不容緩，使用警槍有急迫性且合於警械使用條例的規定。

合議庭表示，張男持槍朝車輛右前輪胎方向射擊，已盡力減低子彈可能會對黎男或周遭往來行人造成的危害，符合警械使用的比例原則，縱然張男所擊發的子彈其中1發貫穿黎的腹部，但因是車輛突然移動所致，張用槍沒有逾越必要程度。

北院指出，張用槍已盡力避免傷及致命部位的注意義務，且無逾越必要程度，其後因射擊角度及車輛材質特性所產生的彈道偏向，致使傷及黎男，顯非張用槍當時的注意義務所能及，因此判決無罪。

(中國時報)