做多少給多少 加班費核實計算

立法院9日挑燈夜戰處理《勞基法》修正草案，藍委認為綠營玩弄議事規則，集結在發言台前抗議，立委廖國棟並向主席台丟擲文書，副院長蔡其昌（後排中）驚險閃過。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導
勞基法修法草案與現制比較

立法院昨挑燈夜戰二讀《勞基法》修正草案，民進黨以人數優勢表決通過部分條文，包括「休息日加班費核實計算」、「每月加班上限提高至54小時，每3個月不得超過138小時」，並將「加班換補休」入法。今天預計三讀通過修正草案，包括最有爭議的輪班間隔縮短及鬆綁7休1等條文。

藍委昨先發動黨團成員上台輪番發言拖延時間，綠委提案開會到審完為止，朝野挑燈夜戰審查《勞基法》8個條文修正案。時代力量則是在宣布退出審查後便不再出席。

加班補休未休完可算工資

藍委原先準備200多案修正動議預備杯葛議事，但因周一臨時會開始時，提案順序搶輸民進黨，立法院副院長蔡其昌表示，由於《勞基法》在委員會討論時全數保留，包括政院、藍綠提案皆送至院會審查，只好依照先後順序，先處理民進黨提案，引發藍委抗議，綠則藉此跳過國民黨的「案海」，直接表決民進黨提案。

根據昨確定通過的修法條文，將來休息日加班的計算方式從前年「一例一休」的「做一給四，做五給八」，還原成「做一算一」的核實計算。

修正後，延長工時在兩小時內，依每日每小時工資額加給三分之一以上；再延長工時在兩小時內，依每日每小時工資額加給三分之二以上；休息日加班，工時在兩小時內，依平日每小時工資額再加三分之一以上，再延長工時在兩小時內，依平日每小時工資額再加一又三分之二以上。

此外，因有部分產業反應有旺季需求，民進黨也提出「工時銀行」概念，將每月加班上限從46小時提高至54小時，但為避免每月過度加班狀況，要求每3個月合計加班不得超過138小時。

每3個月加班上限138小時

此外，昨二讀通過再增訂，勞工加班後可選擇補休，補休時數依加班時數計算，補休結算期限由勞雇雙方協商，若屆期未休或契約終止未補休，可再換回工資。

截至今凌晨零時截稿，仍有5條文在立院討論中，朝野較有共識的特休假可遞延至隔年，預料也會順利通過，爭議條文如鬆綁7休1及輪班間隔有條件縮短至8小時，在民進黨優勢席次下也將通過，今天應可完成三讀。

(中國時報)

政院：休息日拉長 給勞工彈性

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