南北韓一家親 重啟軍事熱線

2018年01月10日 01:23 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

南北韓會談共識內容

南北韓戲劇性破冰！雙方9日舉行高層會談。朝方同意派遣「高級別」代表團、選手團、啦啦隊等參加平昌冬奧。韓方還提議舉行離散家屬團聚活動，另外，會談同意開展多領域交流機制，其中包括舉行軍事會談，緩解邊界緊張局勢，以及就奧運會舉辦工作級別會談，兩韓並就重啟軍事熱線達成協議，是這次會談的最大突破。

無核化議題 朝方避而不談

雙方代表團台灣時間早上9點在韓朝邊境板門店韓方一側的「和平之家」啟動會談，這是南北韓逾2年來首次舉行高層級會談，外界普遍認為能緩解北韓發展核武和美韓軍演引發的朝鮮半島緊張局勢。

據韓聯社報導，全部的會談一直持續至晚間7點多，會後發布聯合新聞稿，宣布就北韓派團參加平昌冬奧和舉行軍事會談達成協議，有關朝方參奧的後續事宜將以書面形式繼續磋商。韓方提議的春節期間舉行離散家屬團聚活動的內容，則未寫入聯合新聞稿。

民心如冰面下流水 未斷過

上午會中，北韓首席代表李善權一開始就發言指出，冬日凜冽，兩方關係也處於凍結狀態，但期盼北南關係改善的民心如同冰面下的流水未曾斷過。雙方應給人民獻上一份寶貴的新年禮物。還引據俗話說「兩人同行比一人獨旅更能走遠」。南韓首席代表、統一部長官趙明均則表示人民非常希望看到兩韓和平與和解，平昌冬奧將是「和平冬奧會」。

韓方提議雙方體育代表團在冬奧開幕式上共同入場，以示兩韓和平一家親，並希望朝方派遣啦啦隊來韓。對此，朝方表示將派遣高級別訪問團、民族奧運組委會代表團、體育代表團、啦啦隊、藝術團、參觀團、跆拳道示範團及記者團參奧。韓聯社原報導稱，朝方有意冬奧開幕與韓共同入場，但隨後修改措辭為「韓國提議」。

崔龍海、金與正 率團機率大

南韓統一部次官千海成在記者會上表示，韓方還提議舉行軍事會談，討論防止偶發性衝突，且在互相尊重的基礎上開展合作，停止加劇朝鮮半島緊張的行為，早日為實現無核化等建立和平機制而重啟對話。朝方對討論其核計畫的要求未作出明確反應，但呼籲透過對話和談判解決各種問題。

朝方另表示已重啟南北韓西海地區軍事熱線，很可能是為了讓體育代表團由陸路訪韓。而朝方同意派「高級別」代表團訪韓，顯示派重量級人物率團的可能性頗大，其人選隨即引發關注。南韓政府預料，曾出席2014年仁川亞運的「北韓第二號人物」、勞動黨副委員長崔龍海，或將率團參奧。還有看法認為，北韓領導人金正恩也不無可能破格派遣胞妹金與正赴平昌。

由於北韓接連進行核試和試射飛彈，南韓政府對其祭出單邊制裁，朝方代表團訪韓受到了諸多限制，傳出南韓政府正考慮在平昌冬奧和帕奧期間暫停單邊制裁的方案。

(中國時報)