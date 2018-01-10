談判桌上平昌水 為冬奧舖路

2018年01月10日 01:23 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

眾所矚目的南北韓高層會談於台北時間9日在板門店南韓轄區內的和平之家舉行。南韓首席代表由統一部部長趙明均出任，北韓則由祖國和平統一委員會委員長李善權領軍，雙方各自派出「最了解對方」的談判專家，高手過招究竟會迸出怎樣的火花？引起外界好奇。

趙明均和李善權都堪稱經驗豐富的談判高手。早在南韓前總統金大中與盧武炫執政時期，趙明均就曾參與金剛山觀光和南北韓經濟合作交流談判，也曾擔任北韓開城工業區的事業支援團團長。2007年盧武炫與北韓前領導人金正日進行高峰會談時，趙明均也以總統安保政策祕書官的身分，陪同總統與青瓦台祕書長文在寅一同參與談判。

人民軍出身的李善權則堪稱北韓的「南韓通」。他與趙都曾參與2006年的兩韓軍事會談和2013年開城工業園區的「三通」（通行、通信、通關）會談。金正恩接班後，他一路高升，2014年10月南北韓舉行軍事會談時，他隨同當時的北韓人民軍偵察總局長金永哲出席。2016年6月祖國和平統一委員會改編為北韓國家機構後，李善權即出任委員長，主管對南韓的宣傳統戰工作。

本次李善權率代表團出席會談時，遵照北韓慣例，全體代表都在西裝左側翻領別上印有北韓國父金日成和其子金正日肖像的徽章，趙明均領軍的南韓代表團則配戴南韓國旗與平昌冬奧會旗徽章，會議桌上未擺設兩韓國旗，僅放有來自下屆冬奧主辦城市的「平昌水」瓶裝礦泉水，此外，由於談判時間可能拉長，現場還準備了紅蔘茶供雙方代表提振精神。

(中國時報)