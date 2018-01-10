新聞透視－兩韓博弈、合作 兩岸借鏡

2018年01月10日 01:23 中國時報 孫昌國

兩韓會談，派出高層代表與會，達成了重啟軍事對話的重大進展。這次會談可以視為是南韓總統文在寅和北韓領袖金正恩的博弈與合作，原本在一個月以前還喊打喊殺的兄弟，因為金正恩新年講話就握手言歡，這其中戲劇性的轉變，既牽動中美朝韓的角力，更可以做為兩岸的借鏡！

兩韓從軍事對抗的惡性循環中走出，到底背後有何玄機？其實還真的可以歸因於文在寅總統上任後堅持的「誠意不變、善意不變」。儘管朝鮮半島局勢緊張，文在寅依舊不斷表達希望北韓能參加冬奧。而文在寅對美國堅持不希望朝鮮半島生戰和訪問北京改善關係，更意味著他嘗試在兩大強權的夾縫中求取平衡，不貿然的偏向一邊。為韓朝恢復會談創造了外部環境，也為他自己承諾「在新的一年裡，將集中一切力量全力改善國民生活」爭取到了有利的空間。文在寅知道，朝鮮半島局勢不緩解，拚經濟終究是空話一場。

對於金正恩來說，日益加重的制裁就像栓在脖子上的鉸鏈越綁越緊，這對追求農業、工業、科技、國防四化建設的金正恩來說，無疑是生死考驗。美國領頭的「經濟窮朝、外交攻朝、軍事壓朝、內政逼朝」的制裁措施逐漸奏效，金正恩即使能一時擁核自保，也不能永遠面對孤立的國際環境。這是他在新年講話向南韓遞出橄欖枝，訴諸民族大義但同時繼續向川普示強的關鍵。因此他在新年講話特別強調，「要緩和北南之間尖銳的軍事緊張狀態，營造朝鮮半島的和平環境」。「北方和南方不要繼續惡化局勢，為緩和軍事緊張，營造和平環境而共同做出努力」，他訴諸民族自主的旗幟，強調北南關係是民族內部問題，當然對南韓民眾有一定的號召力。

看到兩韓在劍拔弩張中峰迴路轉甚至漸露和平曙光，對比兩岸領袖在新加坡會見時展現的和解，如今卻更加走向對立，難道台灣大部分民眾不會感到無奈嗎？兩韓的會談，博弈中帶有一家親的堅持，或許可以給兩岸領導人，尤其是蔡英文政府一個思考突破兩岸僵局的方向。

(中國時報)