北韓美女啦啦隊 威力更勝導彈

金正恩的夫人李雪主（左前）曾在2005年以啦啦隊員身分，出席南韓仁川市亞洲田徑錦標賽。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

北韓允諾派選手與啦啦隊參與南韓平昌冬奧，北韓官員並赴瑞士與國際奧委會商談相關事宜。此事凸顯身為運動迷的北韓領導人金正恩在國際孤立中積極尋求以「體育外交」突破困局。而金正恩夫人李雪主2005年曾以北韓啦啦隊員身分，在南韓仁川市亞洲田徑錦標賽，吸引國際媒體鎂光燈。

北韓自金正恩父親金正日掌權時代就精於利用體育外交契機，而吸睛效果十足的北韓美女啦啦隊，由平均20多歲的俏麗女性組成、動作整齊劃一美不勝收，每次「出征」南韓的國際體育盛會，均風靡各國媒體，受歡迎程度，甚至超越北韓參賽選手，成為平壤宣傳利器。

北韓過去曾三度派遣啦啦隊參加在南韓的國際體育盛事，分別是2002年釜山亞運會、2003年大邱世界大學生夏季運動會，以及2005年仁川田徑大賽，據稱當時還是學生的李雪主唱歌，演奏樂器，表現優異。

北韓2014年原有意派百人啦啦隊出席仁川亞運，當年媒體還爭相披露，北韓少女很多都以李雪主為榜樣希望麻雀變鳳凰，啦啦隊員選拔競爭極為激烈。但最後兩韓相關協商破裂，加上南韓媒體指美女啦啦隊是北韓政治伎倆，導致計畫胎死腹中。

北韓花式滑冰雙人組選手，18歲的廉太鈺和25歲的金柱希，去年9月在德國出賽取得平昌冬奧參賽資格，但平壤當局錯過去年10月30日的最後期限，未確認兩人將會參賽。對此問題，國際奧委會（IOC）已宣布，特別為北韓選手「延後報名期限」。IOC主席巴赫預定本周稍晚在瑞士洛桑的IOC總部，與北韓國際奧會委員張雄展商談參賽事宜。除了花式雙人滑冰外，北韓還有可能獲得其他項目的「外卡」（特別邀請）參賽資格。

(中國時報)

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