朝韓戲劇破冰 陸鼓勵 美觀望

2018年01月10日 01:23 中國時報 江靜玲 、 楊家鑫 ／華盛頓-北京綜合報導 ／華盛頓-北京綜合報導

對於兩韓恢復會談，關係到朝鮮半島穩定的大陸和美國都表示樂觀其成。不過，雙方的態度還是有微妙的不同。大陸明確表示高興並希望國際社會對此多多加油鼓勵。美國則強調對會談「拭目以待」，朝鮮半島無核化不可扭轉，美將持續對北韓施以最大限度壓力。

大陸外交部發言人陸慷昨日表示，希望這次會談能為當前形勢下雙方改善相互關係、推動和解合作、緩和半島緊張局勢開個好頭。陸慷並表示，大陸會嚴格執行聯合國安理會第2375號決議，北韓在中國境內設立的中外合資和獨資企業必須在1月9日前全部關閉。如果在出口控制或執行本國法規方面出現一些漏洞，只要有確鑿證據，中方一定會嚴格依法查處。

美國國務院則表示，對9日召開的南北韓會談若視為「某種開端」還不成熟，改善南北韓關係不能與解決核武計畫分割，低調、耐心的外交，加上全球盟友和夥伴，美國將讓北韓了解，「我們朝鮮半島的無核化政策是不可以扭轉的。」

中國人民大學國關學院教授、大陸國務院參事時殷弘表示，朝鮮半島局勢排除不了美國因素，美國現在對金正恩的動機仍高度存疑，對於此次會談持觀望態度。「但我相信，金正恩不會長時間擱置核武試驗，新的試驗還在準備中」。

美國前副總統拜登和前國務卿凱瑞的外交幕僚季浩豐則告訴本報，此次會談，看來有希望減少緊張，但在對話範圍有限前提下，只達成北韓參與冬季奧運的共識，增加一些未來定期對話的機會，如能安排一些人道援助，就比預期成功。他認為兩韓將來如果要進行安全對話應該要納入中美的參與。因為沒有中美合作，聯合國安理會的制裁不會解除；沒有中美合作，對北韓沒有具有意義的安全保證，北韓也不會在沒有中國大陸背書下，信任美國的保證。

中國國際問題研究院副院長郭憲綱則指出，朝鮮半島局勢在2018年初有不錯的開局，今年上半年半島戰爭爆發的風險，基本上可以排除。加上文在寅政府是左翼政府，兩韓關係會比保守派當政好得多。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀表示，南韓總統文在寅說兩韓關係改善只能朝著無核化的進程同步發展，此次會談，看來雙方可以制定出讓北韓參加冬奧安排，但她懷疑平壤願意走向無核化；她也看不出，在川普政府對北韓「最大限度壓力」策略下，川普和金正恩很快會直接溝通。

(中國時報)