開庭10秒判無罪 還張員公道

2018年01月10日 01:23 中國時報 陳鴻偉 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

警員張景義開槍擊斃竊賊大事紀

員警張景義開槍示意圖

「我問心無愧！」開槍擊斃黎嫌的萬華警分局員警張景義，9日聽完宣判後回分局繼續上班、執勤。他說，5年多來開了快30次的庭，這次不到10秒，法官就宣判無罪，如此迅速讓他愣了一下，但總算放下心中石頭，不過，他也認為家屬為了國賠會再上訴，他自認問心無愧，為了執法者的公義，會繼續打官司。

5年開庭30次 次次煎熬

張景義回想這5年來，從準備庭、偵查庭，交叉詰問程序都很冗長，他說，每一次開庭，都是一種煎熬，「這次是最快的一次！」昨天走進法庭，才把外套放好，還來不及坐下，法官確認身分後，就直接宣判無罪，過程之快，讓他有些驚訝。

回顧案發經過，張強調當時狀況很危急，人行道上滿是遊客和街頭藝人，身為執法者，他選擇開槍制止，這個判決是還給他一個公義，以後其他同仁執勤時，不要因為顧忌而不願使用槍械，根據判斷，該開槍時就要開。

張景義說，當時看到車子開得很快，再往前將傷及無辜民眾，所以選擇開槍射擊，不料子彈射穿車子，打中黎腹部，造成這種不幸，不是他所願意，但身為警察，重回現場還是會這樣做，一路走來，他「無愧於心」。

除感謝法官判決，這段期間很多親友都給張景義鼓勵，還有很多不認識的民眾，寫小紙條、打電話到警局幫他加油，其中還有4個現場目擊者主動出面，熱心作證當時狀況多危險，他也在獲判無罪後，特別想向大眾致謝。

4目擊者 主動出庭作證

張獲判無罪後，第一時間打電話給父母報訊，雙親聽了十分高興，直說要去謝神還願，他表示，暫時輕鬆了，今年總算可以過個好年了。

張強調，去年底有交給黎家80萬，但這不是賠償金，而是考量黎身後有3個小孩，基於人道給的協助金，若家屬將來上訴，他仍然會主張自己無罪，走法律途徑解決，並感嘆：「漫長的官司，可能還要3、5年才能真正解決吧！」話中充滿無奈，也道出警察執勤開槍時，其實背後充滿許多顧忌與無助。

(中國時報)