新聞透視－當悍匪不怕警察 民何以為安

2018年01月10日 01:23 中國時報 胡欣男

當法官判決北市警員張景義無罪時，警界一致叫好，直呼正義回來了。無奈，同一天，刑事有罪的桃園警員葉驥案，被判國賠。開槍執法，判決結果兩樣情，令人感慨。正義，竟因法官而異？司法再不力挺，警察執法面對悍匪不敢開槍，政府奢談安居樂業。

同樣是嫌犯拒捕逃逸，且有衝撞行為，張景義、葉驥的判決結果迥異，令警察無所適從。獨立審判的法官斤斤計較開槍時機、準確度，忽略警察在警匪衝突實務上，決定開槍與否，可能僅是一秒瞬間，這樣的苛求，只有好萊塢電影英雄辦得到。

法治社會，警察執法要有一致性，警槍是國家配予維護治安、打擊犯罪裝備，該用則用。但如今基層現況是，開槍後，先有寫不完的報告，之後要面臨輿論壓力、打不完的官司與賠不完的錢。

第一線執法的員警，用槍有所顧忌，作奸犯科的歹徒，卻能毫無顧忌反抗，動輒向警察叫囂、開槍、衝撞，公權力被侵犯得蕩然無存，善良百姓焉然得以案安存？

張、葉歷經多年審判，壓力可想而知，所幸他們沒失去從警初衷，這是國家之福，但其他案例的員警呢？或許已失去熱情。警界一旦起寒蟬效應，罪犯就有了破窗效應，反正拒捕逃逸，警察也不敢開槍，如此街頭將永無寧日。

當然，警察須依法、合理使用槍械，現有制度已有嚴謹規範，警察不可能、也不能隨意開槍濫射。同時，警政署也深知警槍的危險性，持續加強相關教育訓練，務求員警在臨場反應與槍法能更精確，符合社會大眾與法官對警察的高標準期盼。

警察不是神，不可能像演電影一樣，開槍追歹徒能百發百中，還能帥氣挺拔。然而，警察努力地守護治安，法官也是站在保護人權的最後一道防線，但須知被害人與加害人都站在同一天秤之上，法官要用更務實的態度看待執法者，才能減少對社會帶來的負面衝擊。

(中國時報)