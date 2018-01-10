警開槍無罪 葉毓蘭：司法有救了

2018年01月10日 01:23 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

員警開槍無罪，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭第一時間就在臉書表示：「很久沒有這樣高興了，欣見北院又有一個非鄉民口中的恐龍法官！台灣司法有救了。」宅神也讚聲表示：「拖延5年遲來的正義！給承審法官跟張景義警員鼓鼓掌！」網友更是一面倒地支持。

葉毓蘭曾撰文「警察，別再追了！」批評司法不支持警察，指出：「我看到被司法霸凌的員警，多被檢察官、法官們以未達急迫性、逾越比例原則，將依法執勤的員警起訴判刑。」

她認為，認真執勤的警察，對犯嫌冒著生命危險窮追不捨；卻又看到檢察官、法官對使用強制力的警察也是窮追不放，「心疼、不解，只能期待這樣的追追追可以早日休矣，別追了！」

另名曾因開槍而飽受司法纏訟折磨的保二總隊刑警大隊長李泱輯更以「替兄弟感到開心」，表達對法官判決的支持。

基層員警對此案也是議論紛紛，認為檢察官身為偵查主體，指揮警察辦案，包括發交、發查做筆錄、監聽譯文、攻堅逮人，各種大小事都轉交警察處理，但真的出事時，卻反過頭來起訴警察失職，檢警關係極度傾斜，真讓人很難心服。

有警員說，檢察官這次起訴張景義，裡面有一點是「沒接獲通報就前往現場」，這理由真是無比荒謬，張當時在處理路倒，發現可疑高速行駛的車輛，當然會上前了解，有沒有通報，有那麼重要嗎？

起訴書還指出，雖然車開上人行道，但並沒有撞到人，以此認定張不應開槍，基層痛批，這種論點就是「有撞傷撞死人，警察才能開槍。」卻忘了警察有避免公眾免於危難的職責，無怪這次獲判無罪，許多基層都高聲叫好，更認為有助提振警察低迷的士氣。

(中國時報)