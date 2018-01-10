桃園警擊斃嫌犯 判罪且國賠

2018年01月10日 01:23 中國時報 蔡依珍 、 葉臻 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

通緝犯羅文昌4年前遭桃園市楊梅警分局警員葉驥在5秒內朝腿部連開3槍，傷重不治，葉員被依業務過失致死罪判刑6月定讞。羅家另提國賠，一度因「找錯對象」遭駁回，家屬改向桃園市政府求償250萬元，桃園地院認為羅嫌應負擔65％責任，市府應負35％責任、判國賠87.5萬元。全案可上訴。

葉驥昨天透過同仁表示尊重司法，其他的則不願多說。桃園市長鄭文燦則說要上訴到底，強調葉驥事件是場不幸意外，警察與市府同仁都不願意看見這樣的結果，支持警察同仁執行公權力、保護市民生命財產安全；警友會則已協助葉驥付清刑事的易科罰金18萬元。

警員葉驥，2014年2月16日下午接獲情資有人變賣贓物，他到場攔檢竊盜通緝犯羅文昌，葉員認為羅嫌企圖倒車撞警逃逸，對空鳴槍制止無效後，朝他腿部連開3槍，羅負傷駕車逃跑後連人帶車衝入稻田，送醫因失血過多傷重不治。

歷審法官都認為羅順時針倒車已避開在左前門的葉驥，並無衝撞或攻擊行為，反倒是葉員5秒內近距離朝羅的腿連開3槍，子彈貫穿雙肢達10個傷口，認定用槍過當，判葉有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元定讞。

家屬同時請求賠償，一開始向桃園市警局、葉驥提出國賠及撫養費655萬元，但桃園地院認為，求償案適用警械使用條例，家屬提國賠對象應為桃園市政府，因此駁回。

家屬改向桃園市府求償250萬元，法官認同刑事判決看法，但認為葉驥多次開車門要求羅嫌下車、還對空鳴槍警告，羅嫌卻置之不理，還逕自發動車輛拒捕逃逸，漠視公權力，應付65％的過失責任，依250萬元的35％，判賠87.5萬元。

(中國時報)