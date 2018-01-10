法官高標準檢視 逾紅線究責

2018年01月10日 01:23 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

台北市員警張景義開槍擊斃拒捕嫌犯獲判無罪，但桃園市員警葉驥持槍打死犯嫌，歷審判葉有罪確定。關鍵在於法官以嚴格標準檢視員警執勤用槍必須符合急迫性，且未逾越必要程度，跨過這條紅線，就會被依業務過失致死罪，論處刑責。

對於法官判決有罪？無罪？取決於員警用槍時機及射擊部位，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭說，這實在太為難警察，有誰能在第一時間危急時顧慮那麼多的事，況且，台灣法官像月亮，初一、十五不一樣，法官的標準太難捉摸。

2014年桃園市警員葉驥攔檢竊盜通緝犯羅文昌，因對方企圖倒車逃逸，他持槍朝其腿部開了3槍，羅負傷逃逸後傷重死亡。歷審認為葉執法過當，依業務過失致死罪將他判刑6月，可易科罰金確定，檢察總長為他提非常上訴欲翻案，仍遭駁回。

本案從地院、高院到最高法院都認定，通緝犯雖有倒車拒捕，但未造成葉驥的生命安全疑慮，也就是沒有「急迫性」，反倒是葉朝羅腿部開3槍，子彈造成10個彈孔，導致羅死亡，逾越使用警槍的「必要程度」。

反觀張景義案，雖然檢方指控他涉犯業務過失致死罪，但法官審查急迫性、必要程度後，都認為員警要阻止企圖在鬧區開車衝撞的犯嫌，避免其他無辜民眾受到波及，有效嚇阻犯罪行為，張景義選擇使用警槍有急迫性，且是基於社會公共安全的保障。

再論開槍射擊位置，葉員朝腿部開槍，張則是選擇採用最小傷害方式，射擊輪胎來阻礙嫌犯繼續開車衝撞，符合比例原則，也未違反警械使用條例，自可阻卻違法。

法官以高標準來嚴格要求員警用槍，引來許多爭議與批評，但法界人士直言，警方執勤可以使用殺傷力強大的槍械，基於人權保障與公共利益，當然要放大檢視，法界建議警政高層多加強相關的案例教育與訓練，避免員警犯錯受刑事處罰或民事求償。

(中國時報)