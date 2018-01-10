政院：休息日拉長 給勞工彈性

2018年01月10日 01:23 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府力推《勞基法》修法放寬7休1，引發在野黨與勞團批評此舉將惡化過勞現象。對此，行政院秘書長卓榮泰昨表示，7休1變14休2，甚至10休4，在野黨看到的是工作時間拉長，但這對勞工來說是「休息日的拉長」，「這彈性就是我們要給勞工的」，希望大家都能把不傷害勞工，當成信仰與價值。

立院臨時會昨上午原先要針對《勞基法》修法草案進入廣泛討論，但在國民黨立委要求下，臨時加開一場朝野協商，針對極具爭議的《勞基法》第36條、放寬7休1修正草案協商，包括勞動部長林美珠、行政院秘書長卓榮泰都出席。

卓榮泰：勞工是國家資產

國民黨立法院黨團書記長林為洲協商時指出，此次修法重點之一，就是讓勞工連續上班天數，從7休1鬆綁變成14休2；政府說，這是為給企業彈性、創造更多就業機會、提高產值、提高GDP，問題是修法後就一定能達成目標嗎？就算可以，難道就一定要把犧牲勞工權益當代價？

面對各界質疑放寬7休1是讓勞權倒退修法，卓榮泰回應，勞工是國家資產，他相信任何政黨與執政者，都不會以傷害勞工作為推動政策過程，「這是我的信仰，也希望夠成為我們共同的信仰與價值」。

卓榮泰表示，就像林為洲所言，修法後7休1會變14休2，甚至可能10休4，「但這對勞工來說是『休息日的拉長』，你看到的工作時間拉長，但它可以是休息的拉長，而這彈性就是我們要給勞工的」。

管太多 損害勞工選擇權

「勞工的選擇權不能打折！」卓榮泰強調，提供友善職場，是國家經濟發展重要關鍵，政府不應用過多文字給勞工過多的限制，因給勞工彈性是很重要的事，「這是勞工的選擇，我們必須要保障」，而這也是行政院一再重申「四個不變」（指正常工時不變、周休二日不變、加班總工時不變、加班費率不變）的精神。

聽政院將14休2解釋為「拉長勞工休息日」，藍委紛紛表達不滿，抨擊「時間不滅定律，你說時間拉長，哪有拉長！」但卓榮泰未回應，朝野協商旋即結束。

(中國時報)