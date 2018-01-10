勞團抗爭不斷 拖鞋滿天飛

2018年01月10日 01:23 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

勞團9日前往台北賓館公園路凱達格蘭大道口抗議，為表達憤怒之情，向總統府方向丟擲拖鞋，北市警局新生南派出所所長崔企英（中）舉牌警告，但一度遭拖鞋「打臉」。（杜宜諳攝）

反對《勞基法》修法，勞團從8日起開始發起連串抗議，持續夜宿立法院；昨抗議期間有勞團成員於推擠衝突中暈倒送醫，勞團還集體朝總統府丟拖鞋；而面對前日晚間的臥軌活動，勞團也向旅客表達歉意，強調臥軌是逼不得已，「誰想要賭上自己的生命？」

由五一行動聯盟發起的這波抗議活動，昨日邁入第2天，昨日上午9時，勞團於立法院外集結遊行表達抗議，約莫上午11時，抗議勞團聽聞朝野協商已結束，一時現場群情激憤，和警方發生推擠衝突，期間導致新竹縣產業總工會祕書長范玉梅暈倒送醫。

另方面，桃園市產業總工會昨日下午則集結總統府前凱達格蘭大道，重申反對修法的決心，他們將紅綠拖鞋一同往總統府方向丟擲，一旁警方衝入抗議群眾之中搶奪拖鞋，讓勞團大喊要警察退出抗議隊伍。

由於立法院周遭警力部署嚴密，拒馬、鐵網，勞團只能侷限在青島東路、中山南路、忠孝西路、鎮江街這條路線，沿著監察院周遭繞行，並且不斷試圖靠近立法院，警方也出動警備車、大聲公，持續向勞團喊話，希望溫和表達訴求。

桃園市產業總工會理事長莊福凱為臥軌向社會大眾致歉，他說，誰會想冒著生命危險去抗議？阻擋台鐵運輸是逼不得已，造成交通障礙感到相當抱歉，但交通不便是一時的，而勞工一旦過勞，就是耽誤了一生。

(中國時報)