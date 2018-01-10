臥軌15人 可開罰5萬元

2018年01月10日 01:23 中國時報 陳志賢 、 謝明俊 ／台北報導 王思慧、／台北報導

勞團8日在台鐵台北車站臥軌，鐵路警察將15人依違反集遊法、刑法公共危險罪等移送台北地檢署。交通部表示，刑事判決後，仍得依違反《鐵路法》裁處，最高可罰5萬元。

交通部表示，立院105年11月修正《鐵路法》罰則，將罰鍰從1500至7500元提高至1萬至5萬元，昨晚抗議民眾適用新法，違反第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」。

交通部指出，因刑法優先原則，會先由鐵路警察移送臥軌勞團，若地檢署最後確定不起訴，鐵路警察會把卷證資料移請給交通部，屆時就會依《鐵路法》開罰。

上次關廠工人臥軌抗議，刑事判決確定後，交通部依《鐵路法》裁處，開出10張罰單。當時有人質疑法院已不起訴，為何交通部還開罰。交通部說，臥軌危及行車安全及社會大眾乘車權益，可依《行政罰法》26條「刑事不處分確定得移送行政機關裁處」。另根據台鐵旅客列車晚點賠償規約及賠償基準，台鐵列車誤點若達120分鐘以上，旅客可獲同級同區間免費乘車券，但這次延誤最多僅20分鐘，沒有旅客可獲補償，台鐵也不會求償。

15人臥軌影響到上萬旅客權益。警方移送北檢後，檢方訊問時，多數人都承諾不再臥軌，訊後諭令15人全數限制住居後請回。

(中國時報)