勞工議假能力 藍綠再爆口水戰

2018年01月10日 01:23 中國時報 朱真楷 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

立院臨時會昨針對《勞基法》修法召開朝野協商時，面對外界質疑此次修法為「修惡」，民進黨團書記長何欣純強調，現在勞工早就不是20、30年前的勞工，「勞工現在有沒『議假』能力？當然有啊！」此話一出，立刻被在野立委噓爆。

高等教育產業工會秘書長陳政亮指出，全台灣工會組成率僅7.1％，有9成多勞工沒工會，勞工代表沒否決權、身份不被保障，勞資會議有效期、同意權也沒限制，是能跟資方協商什麼？

勞動部日前針對7休1鬆綁提四把關條件，包括「時間特殊」，就是年節及其他主管機關規定應放假，或公務機關舉辦活動的協助疏運；「地點特殊」指海上、高山、隧道或偏遠地區工作；「性質特殊」指勞工於國外、船艦、航空器、闈場或歲修執行職務、或因應天候、海象、施工工序，或因應表演、拍攝期程需求的工作；「狀況特殊」，則是辦理非經常性活動。

昨立院臨時會針對《勞基法》朝野協商時，朝野紛對鬆綁條件提質疑。綠委林淑芬說，勞動部將放寬7休1「例外」，從3個加到4個，如果企業有「急單」需求，是否也包含在內？未來恐有擴大解讀疑慮。

親民黨立委李鴻鈞針對「地點特殊」質疑說，以現在蘇花改工程來說，即便工人進入山洞，但只要人力足夠，也可採輪班休息；至於船艦、航空器，當然也可輪班輪休，所以勞動部設的條件很難說服人。

面對質疑，何欣純說，她尊重在野黨質疑勞動部說法無法說服人，問題是，7休1鬆綁有嚴格把關條件，尤其「勞工有沒有議假能力？現在勞工已不是2、30年前了，勞工有沒議假能力，當然有啊！」說完，立刻遭國民黨立委李彥秀吐嘈「沒有啦」，何欣純回酸說「李彥秀你說沒有喔，那可能你要多照顧你的國會助理啦！」

國民黨立委林麗嬋說，目前全國僅7％公司有工會，「我不知為何有人說勞工有議假能力？」林美珠僅重申勞動部說帖內容，至於林淑芬質疑「急單是否可以是特殊狀況？」林麗嬋質疑「勞工真有議假能力嗎？」等問題，則未回應。

(中國時報)