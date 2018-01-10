簡余晏請辭 柯P破例慰留

2018年01月10日 01:23 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

傳與蔡壁如的不和是簡余晏請辭重要原因。（本報資料照片）

台北市長柯文哲小內閣人事再傳異動，觀傳局長簡余晏8日突向市長柯文哲口頭請辭。簡余晏表示，她想休息一下，因此請辭。柯文哲9日說，簡余晏以「太累」為由，口頭請辭，他慰留說「太累，那就先放假1個月再來吧！」，已請副市長陳景峻持續慰留，並強調，台北燈節即將舉辦，「這就是不能跑人的理由。」

憂出走 派陳景峻留人

簡余晏若確定請辭，將是柯文哲上任3年以來，第23位去職的首長。但過去柯文哲對於首長請辭，多是「來者不拒，去者不留」，這次卻主動慰留，還以「休假」方式挽留，和過去的處理方式，大不同。

不過，先前簡余晏曾多次和前市長室主任蔡壁如傳出不合，像被指行程安排不當、今年燈節發包過程不順，都曾引發兩人嫌隙。但據了解，簡余晏的內部員工滿意度調查成績，連3年都是倒數，滿意度未達3.5分，去年甚至被評為最後一名，被柯文哲要求反省，提出檢討報告，甚至接受輔導，則是導致簡余晏請辭的最後一根稻草。

簡余晏表示，擔任政務官3年多，這些年彷彿一直在打仗，比如開齋節、杜鵑花季、河岸音樂季、台北燈節、西門町舊城區改造等，都是同仁共同努力而來的成果，目前觀傳局大型活動規畫及4年發展計畫接近底定，想休息，且議會審議觀傳局預算告一段落。強調目前想好好休息陪家人，才向市長提出口頭請辭。

柯文哲9日表示，觀傳局舉辦一系列活動，是北市府加班時數最多的單位，簡余晏以太累為由向他請辭，他回說，「那就先放假1個月再來吧！」並請副市長陳景峻持續慰留。

聲稱太累 每天像打仗

對於首長滿意度調查不佳，柯文哲也幫忙緩頰說：「太辛苦的單位，常常長官滿意度就會差一點。」

北市議員陳建銘透露，觀傳局在台北市重大活動節慶表現優異，是簡余晏嚴格要求自我和部屬的成果，但由部屬評比的首長考核結果表現不佳，她可能精神壓力大，才求去。

簡余晏表示，外界傳的請辭原因，都是些枝微末節，主要是這3年幾乎每個月都在辦活動，觀傳局同仁都很辛苦，自己需要休息。至於是否接受慰留？她僅說「已提出口頭請辭，會休息一段時間」，柯文哲則連說2次「我不曉得」。

(中國時報)