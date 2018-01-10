簡余晏槓上蔡壁如 兩女人經常「用力討論」

簡余晏槓上蔡壁如 兩女人經常「用力討論」
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中國時報
／台北報導
圖左為簡余晏；圖右為蔡壁如 。(本報系資料照)

北市府觀傳局長簡余晏以太累、想休息一陣子陪家人為由，突然向台北市長柯文哲請辭，引發北市府震動，外界揣測聲四起，其中令簡余晏倦勤原因之一，恐是「北市府兩個女人的戰爭」；柯文哲指出，兩人並非「不和」，而是常常會「用力討論」。

簡余晏被視為柯市府最佳化妝師，但她與柯文哲的生命中最重要的三個女人之一、前市長室主任蔡壁如屢傳不合。媒體記者、民意代表出身的簡余晏，強勢、自律甚嚴，然而蔡壁如也不遑多讓，在會議中，簡余晏面對蔡壁如的質問，常起身據理力爭，兩個女人硬碰硬，誰也不讓誰，常要柯P出面調解、緩頰才落幕。

去年11月北市觀傳局舉行世大運紀錄片發表會，因流程問題導致柯文哲竟比總統蔡英文、行政院長賴清德晚到，傳出時任市長室主任的蔡壁如為此發飆，指稱負責流程的觀傳局及客委會安排不當，竟讓總統、院長迎接市長，但簡余晏自認沒錯，表示柯文哲依表訂行程安排是比賴清德早到，沒有遲到的問題，當場回嗆駁斥蔡壁如引用資料錯誤。

只是，簡余晏雖為柯立下不少汗馬功勞，柯文哲卻也多次透露對簡的不滿，像這次北市府2018跨年活動，原本安排柯文哲表演一段魔術，要讓柯變出一朵玫瑰花獻給夫人陳佩琪，卻因表演流程延宕讓整個橋段喊卡，最後柯只有在倒數完後，尷尬簡短致詞，據說柯在晨會事後檢討，指觀傳局場控不力。還有去年台北燈節預算超支2千萬元，也曾令柯文哲暴怒，痛罵「真想要掐死觀傳局長」。

不過，9日談到簡余晏和蔡壁如不和的傳聞，柯文哲指出，兩人並非「不和」，而是常常會「用力討論」，並解釋，團隊中有聲音很正常，他強調多元開放，民主政治就是要協商。

(中國時報)

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