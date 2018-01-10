大選年跳船 有心人見縫插針

友善列印
中國時報
／台北報導

身為台北市府「頭號化妝師」的簡余晏喊跳船，引發後續效應令人關注，由於簡余晏隸屬民進黨籍，選擇在2018大選年出走，時機相當敏感。綠營人士透露，簡從台聯轉投民進黨，雖有議員身分，但一來沒有政治家族勢力相挺，二來沒有派系奧援，在黨內形同「孤鳥」，不太有機會轉戰中央；但簡的請辭還是會對柯產生傷害，現綠營與柯文哲「道不同不相為謀」，綠營人才從市府出走，更易被有心人見縫插針。

2014柯文哲競選市長時，簡余晏面對這場政治博奕，選擇梭哈賭上全部籌碼，在放棄競選連任議員的情況下，擔任柯競選總部發言人，扮演柯文哲化妝師；勝選後風光接任觀傳局長，各類大小活動也辦得有聲有色，但卻選擇在關鍵2018大選年請辭，留給外界一堆問號。

有傳聞，簡可能依循前台北市發言人林鶴明前例，離開柯市府之後投靠中央或轉往黨部接任發言人，但黨內人士透露可能性不大，因為林鶴明至少有「謝系」背景，簡則是在2007年因台聯內部路線爭議退出台聯，隔年轉投民進黨陣營，但在黨內並無派系屬性，也沒有任何派系接觸吸收，在黨內被歸類為孤鳥，轉戰中央有一定難度。

一旦簡余晏慰留不住「出走成真」，留在柯市府團隊的民進黨籍首長，就僅剩下副市長陳景峻、副祕書長李文英及民政局長藍世聰。

綠營人士指出，盡管辭呈尚未批准，但簡的請辭動作確實對柯產生某種程度傷害，因為柯身旁的綠營人才不斷出走，等同證明綠營與柯文哲「道不同不相為謀」，其他黨派如果見縫插針，台北政壇又將掀起一波口水大戰。

(中國時報)

簡余晏槓上蔡壁如 兩女人經常「… 侯周台上冷握手 台下炮火猛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。