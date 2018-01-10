大選年跳船 有心人見縫插針

2018年01月10日 01:23 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

身為台北市府「頭號化妝師」的簡余晏喊跳船，引發後續效應令人關注，由於簡余晏隸屬民進黨籍，選擇在2018大選年出走，時機相當敏感。綠營人士透露，簡從台聯轉投民進黨，雖有議員身分，但一來沒有政治家族勢力相挺，二來沒有派系奧援，在黨內形同「孤鳥」，不太有機會轉戰中央；但簡的請辭還是會對柯產生傷害，現綠營與柯文哲「道不同不相為謀」，綠營人才從市府出走，更易被有心人見縫插針。

2014柯文哲競選市長時，簡余晏面對這場政治博奕，選擇梭哈賭上全部籌碼，在放棄競選連任議員的情況下，擔任柯競選總部發言人，扮演柯文哲化妝師；勝選後風光接任觀傳局長，各類大小活動也辦得有聲有色，但卻選擇在關鍵2018大選年請辭，留給外界一堆問號。

有傳聞，簡可能依循前台北市發言人林鶴明前例，離開柯市府之後投靠中央或轉往黨部接任發言人，但黨內人士透露可能性不大，因為林鶴明至少有「謝系」背景，簡則是在2007年因台聯內部路線爭議退出台聯，隔年轉投民進黨陣營，但在黨內並無派系屬性，也沒有任何派系接觸吸收，在黨內被歸類為孤鳥，轉戰中央有一定難度。

一旦簡余晏慰留不住「出走成真」，留在柯市府團隊的民進黨籍首長，就僅剩下副市長陳景峻、副祕書長李文英及民政局長藍世聰。

綠營人士指出，盡管辭呈尚未批准，但簡的請辭動作確實對柯產生某種程度傷害，因為柯身旁的綠營人才不斷出走，等同證明綠營與柯文哲「道不同不相為謀」，其他黨派如果見縫插針，台北政壇又將掀起一波口水大戰。

(中國時報)