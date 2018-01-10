侯周台上冷握手 台下炮火猛

現任副市長侯友宜（前）、前台北縣長周錫瑋（後）兩人難得同台。（黃世麒攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市長初選機制談不攏，有意參選的前縣長周錫瑋、副市長侯友宜，9日晚間出席新北市黨部活動，台上禮貌寒暄握手，台下受訪卻炮火四射、隔空叫陣，連市黨部苦心安排黨主席吳敦義、市長朱立倫等4人同框合體，也因先後離席破局。周錫瑋批評，初選勝利如果不能保證大選勝利也是枉然；侯友宜說，台灣很小、不需要分藍綠，而是要分做事的人，好好的全力做事。

國民黨新北市長初選，周錫瑋、侯友宜相爭不下，黨部主委李乾龍協商全民調機制，並獲周、侯首肯及黨中央通過，未料，周錫瑋卻質疑全民調機制，引發外界質疑態度前後不一。

國民黨新北市黨部9日晚上舉辦29區黨部主委、黨務顧問就職，由吳敦義到場授證，朱立倫、侯友宜和周錫瑋都應邀出席，黨部原本安排侯、周坐在吳敦義兩旁，希望吳居中協調化解，但朱立倫和侯友宜都以另有行程為由，先後先行離場，同框合體破局。

4人進場、出場時間不僅刻意錯開，台下逐桌握手寒暄敬酒時更是壁壘分明，好不容易4人在台上高喊「2018穩住新北、2020重返執政」口號，台下響起如雷掌聲，現場充滿和諧氣氛，未料下台後，吳敦義在台上授證，其他3人先後離席。

對於初選採全民調，周錫瑋受訪難掩不滿表示，「我接受黨中央所決定的事情，面對挑戰與質疑，不能便宜行事，初選勝利若不能保證大選勝利，一切都是枉然。」

媒體詢問是否可能脫黨參選？周錫瑋強調，「這些都是欺負我的話，希望黨中央不要一直打壓我，也希望黨能給機會。」

侯友宜受訪則說，現階段就是團結努力，做好市政工作，讓人民有感。

吳敦義說，全民調行之有年，民進黨也是如此，且是在中常會決定。李乾龍表示，市長初選預定2月21日公告，3天領表登記，再依序審查資格、協調、政見發表會，再進行15天民調，3月17日公告初選結果。

(中國時報)

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