駁藍軍分裂 饒慶鈴打團結牌

代表國民黨參選的議長饒慶鈴（左）、與國民黨台東縣黨部主委吳秀華（右），牽手展現藍營大團結的氣勢。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣議會議長饒慶鈴確定代表國民黨角逐年底台東縣長選舉，與民進黨劉櫂豪捉對廝殺，饒慶鈴9日與國民黨台東縣黨部主委吳秀華聯袂出席記者會，面對外界質疑藍軍難整合，饒慶鈴說，「請大家千萬放心，我們從來沒有什麼問題。」

饒慶鈴披戰袍，要守住後山這片藍天，由於外傳台東泛藍的饒、吳、黃3大政治世家「同床異夢」，饒慶鈴昨由前縣長吳俊立胞妹、黨部主委吳秀華陪同，先闢室密談後，一起出席記者會。

對於媒體問到外傳藍軍難整合，饒慶鈴與吳秀華相視而笑，饒說，她與吳秀華有兩年同事情誼，吳又是黨部主委，「大家千萬放心，我們從來就沒有什麼問題。」吳秀華也在一旁搭腔：「沒錯，國民黨沒有分裂的本錢。」

饒慶鈴強調，一定要打贏這場選戰，她已經準備好了，饒、吳兩人最後如「閨蜜」般牽手，展現藍營大團結氣勢。

吳秀華表示，台東人都希望縣長黃健庭的優質縣政可以繼續推動，所以議長是最佳接棒人選，一定會全力以赴，共同打贏這場選戰，希望可以守住藍天；中央與地方黨部也會做好充分準備，在2月7日中常會通過正式提名後，開始打選戰，端出最好的選戰策略及政見。

此外，饒慶鈴再次感謝廖國棟提攜後進，並遵守承諾，是前輩給後輩最好的示範；她也強調，要爭取每1張選票，因此要不分黨派，團結所有台東鄉親的支持，相信有機會在年底勝出。

饒慶鈴更提到，現在的選舉不只是藍變綠，綠變藍也很多，政治板塊的移動已無法用傳統方法預測，必須用參選人過去一路走來，始終如一的真誠面對選民，花言巧語再也騙不了選票。

(中國時報)

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