寒流狂襲 全台急凍 54人猝死

2018年01月10日 04:09 中國時報 本報記者／連線報導

寒流南下，各地氣溫急凍！昨日平地最低溫為淡水8.8度，打破入冬以來本島最低溫紀錄。疑因氣溫驟降引發的死亡意外，全台各縣市共有54人不幸猝死，其中基隆1對6旬夫婦同赴黃泉，妻子手中仍握著電話，疑因欲求救，而2歲男童坐門口嚎哭。氣象局預估要到周六，各地氣溫才會逐漸回暖。

冷至周五 體感溫度僅3度

合歡山9日已降下皚皚白雪，但下雪的南投縣未傳氣溫驟降引發的死亡意外，位於南台灣的屏東卻有1名男子疑似天冷猝死；新北市雖傳10人疑因寒冷失去生命跡象，但5人送醫後救回一命，台中市多達15人死亡，為全台之最。

由於氣溫驟降，基隆中山區七旬郭陳姓老婦人上午11時在家中客廳昏倒死亡，因老婦患有心血管及糖尿病等疾病，家屬懷疑可能是勞累加上氣溫驟降所致；另有1對60多歲老夫妻因與家人失聯一整天，消防人員晚間9時獲報破窗進屋，發現2人分別倒在臥室床上及客廳，妻子手中還拿著電話，研判可能是天冷引發疾病，要打電話求救卻體力不支猝死。

台北市共通報12人疑似天冷死亡，主要為60歲以上長者；桃竹苗傳出3起，均為76歲以上長者。新北市共10人疑因氣溫過低失去生命跡象，凌晨4時許，新店區85歲謝姓老人凌晨起床後卻突然昏倒，被發現時已無呼吸；下午3時許，三重區55歲呂姓男子被家人發現午睡喚不醒，救護人員到場時呂男已無生命跡象。包括謝、呂在內的5人送醫急救後恢復呼吸心跳，均在加護病房治療，但另5人仍不治。

台中15人平均70歲 全台最多

台中市從凌晨至下午5時共多達15人疑因天冷猝死，平均年齡70歲，其中年紀最大80多歲，大部分昏倒送醫急救仍不治，猝死人數為全台最多，消防局表示雖然死因尚未完全確認，但均可能與天冷有關；彰化則有4人猝死。

宜蘭縣85歲李楊姓老婦人及89歲江李姓老婦人均為獨居老人，也疑因氣溫過低引發心血管疾病等猝死，被發現時皆為時已晚；雲林1名84歲阿嬤清晨未起床，經家人查看發現已無心跳呼吸，嘉義巿1名年約50歲女性早上被發現猝死家中，總計雲嘉地區共7人猝死。

台南、高雄、澎湖、台東均未傳出天冷猝死意外，但屏東縣萬巒鄉61歲潘姓男子上午8時被發現倒臥在家門前，雖然潘男有癌症病史，但家屬不排除與氣溫驟降有關。

(中國時報)