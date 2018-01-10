合歡山飄雪 銀白世界驚艷

2018年01月10日 04:09 中國時報 楊樹煌 、 許家寧 ／綜合報導 ／綜合報導

寒流發威！合歡山9日清晨在飄雨中夾帶冰霰，最後轉為飄雪，成為2018年第1場雪，台14甲線由昆陽通往合歡山的路段積雪逾5公分，且台14甲線南投鳶峰至花蓮大禹嶺路段實施交通管制，車輛限加掛雪鏈才准通行，晚上6時至翌日7時預警性封路。

目前合歡山自昆陽段至合歡山遊客中心都積雪深厚，武嶺下方道路路面已結冰，仁愛警分局和公路總局埔里工務段自9日清晨5時起實施交通管制，未加掛雪鏈車輛一律不准通行。

仁愛警分局指出，合歡山自8日起，整天濛濛細雨，9日清晨氣溫降至零下1至2度，因嚴寒低溫又有豐沛水氣，清晨約5時後，昆陽以上至合歡山遊客中心開始飄雪，讓在山區等候賞雪的民眾雀躍不已。

公路總局埔里工務段表示，台14甲線26公里至41公里（鳶峰至大禹嶺）路段路面結冰，9日下午1時30分融化後開放通行。但氣象資料顯示，溫度恐持續下降，合歡山高山路段路面入夜後都會結冰，從18公里翠峰至41公里大禹嶺路段，9日晚間6時起至10日上午7時實施道路預警性封閉，10日將視天候及路況，再決定開放通行或限掛雪鏈車輛通行。

因山區氣候嚴寒，仁愛警分局呼籲遊客上山前必須做好防寒準備，攜帶足夠禦寒衣物，尤其雪季期間，道路溼滑，務必小心駕駛，確保行車安全。

花蓮警方表示，過去雪季發生多起哄抬雪鏈價格、搶客紛爭，造成賞雪遊客敗興而歸，因此與雪鏈業者達成以武嶺為界，東由花蓮、西由南投業者承攬加掛雪鏈業務，以及「甲地租乙地還」共識，呼籲民眾注意行車安全，尤其武嶺至小風口陡坡及濃霧路段更需多加小心。

(中國時報)