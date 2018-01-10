力推嗶經濟 賴揆要求給折扣

2018年政府推動行動支付優先場域

友善列印
中國時報
／台北報導

推廣嗶經濟，行政院長賴清德昨裁示，財政部、經濟部等7部會應積極推動，除應編列相關手續費預算外，也應提出具體優惠措施推廣，例如民眾若以行動支付方式繳納相關費用，可評估給予一定折扣。

財政部表示，在1月15日前，政府就會發布，營業額低於20萬元的小規模營業人，若使用行動支付，營業稅仍為1％，實施期間到2020年12月31日止，3年後作滾動檢討。

行政院昨舉行「加速投資台灣專案會議」，為落實行動支付在2025年使用率達90％目標，賴揆要求相關部會積極辦理，在供給方面，要創造更多能使用行動支付的場合，如提高國際來台人士行動生活便利性、林務局遊樂場或醫療診所等，讓民眾充分感受便利性。

賴揆並希望各部會多利用相關採購、補助計畫的資源，在選商時將商家能否提供行動支付列為評選項目之一，用政府的力量來推動。

在需求面，賴揆強調，政府應設計誘因，讓民眾更習慣使用行動支付；希望各部會除應編列相關手續費預算外，也應提出具體的優惠措施積極推廣，例如民眾以行動支付方式繳納相關費用，「可評估給予一定折扣等」。

不過，對於賴揆要求政府提供行動支付折扣，財政部及金管會都表示，不一定由政府提供，可由相關的業者主動提供。經濟部次長王美花表示，是否要有油、電、水費折扣優惠，會把意見帶回去，交由各公司研議。

財政部次長吳自心也強調，今年4月的牌照稅、5月的房屋稅及綜合所得稅、電費、水費、各大電信的電信費、有線電視收視費、勞保費、國民年金保費，都會在年底前全面啟動行動支付。

國發會副主委高仙桂說，行動支付優先推動場域，目標包括機場捷運提供行動支付、全國80％以上的醫學中心、中油610座加油站、台電6萬戶、台水2萬戶的水電費，及55萬張國旅卡先行推動。

賴揆在裁示時也不忘提醒，有關中央和地方政府提供之行動支付繳費服務，如水電費、停車費等，應妥適予以整合，避免造成「蚊子平台」。

(中國時報)

合歡山飄雪 銀白世界驚艷 腸病毒D68型 首度攻進東台灣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。