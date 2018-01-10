力推嗶經濟 賴揆要求給折扣

2018年01月10日 04:09 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

推廣嗶經濟，行政院長賴清德昨裁示，財政部、經濟部等7部會應積極推動，除應編列相關手續費預算外，也應提出具體優惠措施推廣，例如民眾若以行動支付方式繳納相關費用，可評估給予一定折扣。

財政部表示，在1月15日前，政府就會發布，營業額低於20萬元的小規模營業人，若使用行動支付，營業稅仍為1％，實施期間到2020年12月31日止，3年後作滾動檢討。

行政院昨舉行「加速投資台灣專案會議」，為落實行動支付在2025年使用率達90％目標，賴揆要求相關部會積極辦理，在供給方面，要創造更多能使用行動支付的場合，如提高國際來台人士行動生活便利性、林務局遊樂場或醫療診所等，讓民眾充分感受便利性。

賴揆並希望各部會多利用相關採購、補助計畫的資源，在選商時將商家能否提供行動支付列為評選項目之一，用政府的力量來推動。

在需求面，賴揆強調，政府應設計誘因，讓民眾更習慣使用行動支付；希望各部會除應編列相關手續費預算外，也應提出具體的優惠措施積極推廣，例如民眾以行動支付方式繳納相關費用，「可評估給予一定折扣等」。

不過，對於賴揆要求政府提供行動支付折扣，財政部及金管會都表示，不一定由政府提供，可由相關的業者主動提供。經濟部次長王美花表示，是否要有油、電、水費折扣優惠，會把意見帶回去，交由各公司研議。

財政部次長吳自心也強調，今年4月的牌照稅、5月的房屋稅及綜合所得稅、電費、水費、各大電信的電信費、有線電視收視費、勞保費、國民年金保費，都會在年底前全面啟動行動支付。

國發會副主委高仙桂說，行動支付優先推動場域，目標包括機場捷運提供行動支付、全國80％以上的醫學中心、中油610座加油站、台電6萬戶、台水2萬戶的水電費，及55萬張國旅卡先行推動。

賴揆在裁示時也不忘提醒，有關中央和地方政府提供之行動支付繳費服務，如水電費、停車費等，應妥適予以整合，避免造成「蚊子平台」。

(中國時報)