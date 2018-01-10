腸病毒D68型 首度攻進東台灣

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中國時報
／台北報導

腸病毒D68型讓最後一塊「淨土」的東台灣也宣告淪陷，上周花蓮縣鳳林鎮出現一位15歲青少男感染腸病毒D68型，患者四肢無力難以行走，目前還在復健改善中，這是東台灣出現史上第1例腸病毒D68型感染。流感更是攻占全台灣，上周類流感門急診首度逾10萬人次，較前一周增加4％，預計本(1)月底疫情可望達到最高峰。

上周國內新增3例腸病毒併發重症病例，分別為南部2歲女童、4歲男童與東部15歲青少男，他們在去年12月中、下旬陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒或肢體無力等症狀，經檢驗確定均感染腸病毒D68型，現在仍在住院治療中。

由於腸病毒D68型從未在東台灣被發現，如今出現首例感染個案，疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，這代表腸病毒D68仍在社區低度流行，而且不限在台灣西部都市地區而已。

去年迄今累計27例腸病毒D68型個案，其中11例併發重症。由於腸病毒D68型以發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀為主，鄒宗珮說，腸病毒D68型屬於接觸傳染，不過病毒常被檢出在呼吸道，並不在腸胃道，民眾要特別小心。

腸病毒D68型攻陷東台灣，而流感更是攻占全台灣，上周類流感門急診總共10萬1364人次就診，較前一周增加4％，就診人次首度突破10萬人次大關，疾管署預計1月底疫情可望達到最高峰。

上周全台新增21例流感併發重症病例，其中19例未接種本季流感疫苗，並有1例77歲長者感染B型流感死亡個案。外傳服用克流感藥物對B型流感反應差，台大醫院感染科醫師李秉穎表示，克流感藥物對A、B型流感都有效，差別只有一點點，不被臨床重視。

疾管署副署長莊人祥表示，本周受寒流來襲，各地氣溫驟降，流感病毒較為活躍，疫情在未來3、4周都是高峰期，他提醒國人務必做好個人防護，而本季公費流感疫苗已剩不到11萬劑，民眾應要儘速完成接種，防範流感威脅。

(中國時報)

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