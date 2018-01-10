汽車違停公車停靠區 開罰1200元

友善列印
中國時報
／台北報導

交通部昨日預告修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，未來在公車停靠站10公尺內停車，機車罰鍰將從600至900元，提升到900至1200元，汽車則一律罰1200元，預計農曆年後上路。

住在台北的民眾或許不意外，汽車、機車甚至載客的計程車，時常占用公車停靠區，導致後方車輛為了閃躲公車，時常出現意外。交通部道安會執行祕書謝銘鴻說，汽機車占用公車停靠區，已嚴重違反大眾運輸優先的精神，近來也收到很多身障人士抱怨，無法好好上公車。他舉例，最近慘痛案例發生在去年9月，一名長庚大學學生，因閃避公車而遭追撞死亡，其實相關的狀況很多，交通部把降低交通死亡人數視為首要課題，因此透過修法，主張公車停靠區就是公車優先。　路政司監理科長趙晉瑋指出，汽機車佔用公車停靠區，嚴重影響到公車停靠、乘客上下車安全，並造成其他用路人因閃避而發生危險，也屢有汽車、機車因閃避而肇事情形，因此提高罰鍰，希望還給公車應有空間，提供乘客更安全的乘車環境。

交通部昨日預告修法提高裁罰基準，汽、機車在公車停靠區10公尺內違停，機車罰鍰從現行的600至900元，提高為900至1200元；汽車從現行的900至1200元，變成一律罰1200元。

(中國時報)

腸病毒D68型 首度攻進東台灣 五專復活 3科大恢復招生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。