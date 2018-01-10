汽車違停公車停靠區 開罰1200元

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

交通部昨日預告修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，未來在公車停靠站10公尺內停車，機車罰鍰將從600至900元，提升到900至1200元，汽車則一律罰1200元，預計農曆年後上路。

住在台北的民眾或許不意外，汽車、機車甚至載客的計程車，時常占用公車停靠區，導致後方車輛為了閃躲公車，時常出現意外。交通部道安會執行祕書謝銘鴻說，汽機車占用公車停靠區，已嚴重違反大眾運輸優先的精神，近來也收到很多身障人士抱怨，無法好好上公車。他舉例，最近慘痛案例發生在去年9月，一名長庚大學學生，因閃避公車而遭追撞死亡，其實相關的狀況很多，交通部把降低交通死亡人數視為首要課題，因此透過修法，主張公車停靠區就是公車優先。 路政司監理科長趙晉瑋指出，汽機車佔用公車停靠區，嚴重影響到公車停靠、乘客上下車安全，並造成其他用路人因閃避而發生危險，也屢有汽車、機車因閃避而肇事情形，因此提高罰鍰，希望還給公車應有空間，提供乘客更安全的乘車環境。

交通部昨日預告修法提高裁罰基準，汽、機車在公車停靠區10公尺內違停，機車罰鍰從現行的600至900元，提高為900至1200元；汽車從現行的900至1200元，變成一律罰1200元。

(中國時報)