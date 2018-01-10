五專復活 3科大恢復招生

2018年01月10日 01:23 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

「老工專新選擇，一定帶來新希望！」為了引進中級人才，教育部選定3所國立科技大學，重新恢復招收五專學生，「復活」的4個五專菁英班引進IBM「P-Tech」教育模式，成為亞洲首個發展P-Tech模式的國家，期望以新的課程內容，讓台灣技職教育重新高飛。

亞洲首發展P-Tech國家

台北科大（智慧自動化工程科）、虎尾科大（精密機械工程科）及高雄應用科大（模具工程科與土木工程科），9日舉辦「技能扎根產學共創新價值」記者會，宣布與IBM攜手成立P-Tech學校。

台北科大代理校長黎文龍坦承，恢復五專學制「校內也有其他聲音」，但這是對產業的責任，且所謂回復不是把20年前的五專搬到現在，「20年前沒有手機、網路不發達、沒有許多知識平台，我們現在五專課程內涵要與時俱進，這也是我們引進P-Tech模式的理由，相信老工專、新選擇，一定會帶來新希望！」

台灣技職教育扎根創新

台灣IBM總經理高璐華表示，鑑於技能落差及中等技能工作需求增加，IBM2011年在美國推出P-Tech創新學校，至今已有超過70校、430家企業響應，IBM很榮幸有機會將P-Tech全新教育模式帶入台灣。

課程與產業高度結合

「P-Tech」整合政府、學校與企業資源，由企業提出各項職務所需的技能，並據此與學校共同規畫課程，同時透過實習及導師計畫，讓學生有機會瞭解職場文化，包括溝通、團隊合作、專案管理及領導統御等職場軟實力，並增加實作經驗，「我們從最基本教起，包括怎樣寫好一封email！」

教育部次長姚立德表示，希望累積3所科大P-Tech經驗，配合108高中職課綱，未來延伸到高職，以「高職3年搭配二專2年」，或高職生至科技大學預修相關課程等方式辦理。

目前北科大的智慧自動化工程科與和碩、IBM、友達等企業合作，虎尾科大的精密機械工程科與友嘉集團及上銀集團等企業合作，高雄應用科大的土木工程科、模具工程科與華友聯建設、瑞助營造、可成科技集團、富強鑫合作，未來都採P-Tech模式，依課程需要安排業師，合作企業並承諾提供學生就業實習機會。

P-Tech小檔案

P-Tech（Pathways in Technology Early College High School，前期科技學院高中學校教育路徑）是由IBM、紐約市立教育局、紐約市立大學共同研發的新式學制，學子高中讀6年，讀完拿副學士學位。

P-Tech與產業高度結合，由企業提出各項職務所需的技能，並據此與學校共同規畫課程，企業也將提供實習、導師計畫及就業機會。

（簡立欣）

(中國時報)