P-Tech倡高中讀6年 畢業拿副學士

2018年01月10日 01:23 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

有必要念那麼久的書嗎？大學普及化之後，人們開始思考這個問題。2012年創立的美國莎拉古德數理學院，採用新的高中學制「P-Tech」，倡議高中讀6年，學生畢業後拿到副學士學位，並學到立即可用的職場能力；IBM公司是這個新學制的研發者之一，且和許多跨國企業夥伴共同提供就業機會。

許多職缺要求中等技術，低於4年制的大學學歷，但又高於高中畢業文憑，6年的高中教育似乎是一個好的解決方式。

IBM就發現，他們有數千個職缺因為找不到適宜人選，導致公司運作不順，這使得IBM決定設立P-Tech學校，不只是贊助經費，還挹注課程內容。

P-Tech學制跟台灣30年前的五專學制不謀而合。如莎拉古德數理學院，沒有考試或昂貴學費，課程焦點是科學、科技、工程與數學，高中必須讀6年，畢業可獲得副學士學位。

莎拉古德學院被視為P-Tech典範，而P-Tech模式是由IBM、紐約市立教育局、紐約市立大學共同研發，幫助學生的學習課程與企業所需人才密切相關。

芝加哥2012年創辦莎拉古德學院及其他4所P-Tech學校，焦點放在物流、交通、健康照護、IT、製造業等，學校設在這些職場領域通勤方便地點。莎拉古德數理學院畢業起薪可達4萬美元，數據也支持6年高中制，他們的畢業生時薪近26美元，比高中學歷時薪15美元多73％。

(中國時報)