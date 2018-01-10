在陸台生 介紹台灣文化轉話題

畢業於中山女高的趙穎（左二），在英國諾丁漢大學寧波校區與同學參加學校活動。（趙穎提供）

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中國時報
／台北寧波、溫州連線報導

兩岸關係敏感，台生在大陸求學，常被問起政治問題，在中外合辦大學就讀的多名台灣大學生反映，時常被問起如何看待台灣政治人物，台生只能多引導話題，轉而介紹台灣文化及赴陸求學目的，增進兩岸學子溝通認識。

畢業於中山女中的趙穎，有意在未來赴海外深造，也想要累積英語能力，最後報讀英國諾丁漢大學寧波校區，並專攻財務金融系，目前是大一學生。「兩岸文字、語言相通，再加上我個性比較獨立，所以在生活與求學方面，沒有適應的問題，不過，確實常被大陸同學問起政治議題。」

溫州肯恩大學國貿系大一台生許欣榆說，她9月新學期剛入學時，最常被大陸同學問起，是否喜歡台灣某政治人物，或是怎麼看待兩岸關係，以及面對統獨的立場為何？由於從幼稚園起，她便在東莞台商子弟學校就讀，面對涉及兩岸的問題，已建立起一套回應模式，「我會選擇向他們介紹台灣文化，或是強調自己是來大陸念書，對於政治關注度較不高，甚至有時不回答」。

許欣榆提到，以她所就讀的大學為例，校內多是來自於英美的外籍教師，外師在授課時，也會避開政治議題，「像是美國教授，多會考量每個人擁有不同的政治立場，上課都會避開討論美國總統川普」，讓教學與學術不與意識形態連結。

跳脫政治問題，趙穎補充說，陸生對台生其實很友好，她提到台灣影視產品對陸生具備吸引力，「像是電影《我的少女時代》、《海角七號》，很受到大陸同學喜愛，所以也很喜歡台灣腔」；她參加英語演講社面試，陸生幹部一聽到她的台灣腔，便直接問起：「你是台灣人嗎？」並邀請她加入。

(中國時報)

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