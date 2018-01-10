戲曲推手曾仲影 獲新北文化貢獻獎

新北市長朱立倫（中）頒發獎座給王錫坤（左起）、陳國寧及曾仲影、朱銘文教基金會執行長吳素美等4人。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

新北市第一屆文化貢獻獎9日頒獎，由資深戲曲作曲家曾仲影、鼓藝師王錫坤、宗博館長陳國寧與雕塑家朱銘獲獎；新北市長朱立倫說，終其一生將一件工作做好，且令人印象深刻非常不簡單，感謝他們一直對新北市的付出與貢獻。

9日頒獎典禮邀請前文化部長洪孟啟擔任引言人，朱立倫頒贈獎座及20萬獎金給獲獎人後指出，新北市豐富的文化力是無數前輩奉獻累積而成，文化貢獻獎是對所有文化工作者的重視與肯定。

獲獎戲曲作家曾仲影已高齡96歲，創作超過650首曲子，他親自出席領獎，仍鏗鏘有力地說自己「直到現在都還在作曲」，雖過程苦悶，卻夾雜成就與快樂。

文化局說，曾仲影憑美國函授音樂教材，無師自通為歌仔戲引進西方交響樂與合唱的概念，加上歌仔戲天王楊麗花精湛演技，把歌仔戲從地方野台戲搬上電視，是歌仔戲音樂重要推手。

另名得獎者王錫坤，則是新莊知名「响仁和」鼓藝工坊的製鼓師傅，優人神鼓、朱宗慶打擊樂團所使用的鼓大多出於王師傅手，他不僅推動傳統製鼓工藝轉型及技術傳承，更成立鼓文化展覽館帶動新莊製鼓產業發展。

雕刻大師朱銘作品從氣勢磅礡的「太極」到「人間」系列，都備受國際推崇及肯定，耗時12年創建的朱銘美術館，致力推廣雕塑藝術及兒童藝術教育。

陳國寧則是博物館界教育家，是世界宗教博物館館長，在她的帶領下宗博館成為全國首例完成私立博物館設立登記館舍，致力於媒合兩岸博物館界、藝文界及收藏界，促進兩岸文化交流。

文化局表示，4位得獎者不只長期在各自的專業領域鑽研，更加以推廣、向下扎根，後續將為得獎者辦理展覽、音樂會，呈現他們深耕在地成果。

(中國時報)

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