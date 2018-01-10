國文與藝術結合 上課更有趣

2018年01月10日 01:23 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

學校課程科科分明漸不符時代所需，教育部昨公布「國中小學實施跨領域或跨科目協同教學參考原則」，要讓不同科目整合在同一節教學變得普遍，學生學起來更有趣；2位以上教師對同一班學生進行協同教學，該節課的授課時數，至多採計2節。

現行國中小課表各科目間涇渭分明，國文課就教國文、藝術課就教藝術，整合在一起上課機會不多。12年國教課綱將上路，教育部希望學校可以進行更多的跨科目（如歷史科和地理科）、跨領域（國文科和藝術科）教學，以培養學生具有因應新時代的能力。

舉例來說，國文科（或英語科）和藝術課程結合，兩個科目的老師合在一起上課，教學生排演一齣戲劇，學生從中更容易記住語文課程要教的重點，也體驗到藝術表演的樂趣。

教育部國教署組長武曉霞表示，現在國中小學不同科目的教師就可進行協同教學，但不普遍，其中一個原因是，教師會問「節數怎麼算」？因此，教育部訂出「國中小學實施跨領域或跨科目協同教學參考原則」，讓教師授課時數有明確計算標準。

武曉霞說，12年國教課綱實施後，國中小彈性學習課程，規定要以主題式、議題式進行教學，不同科目教師對同一班學生進行協同教學的機會將增加很多。協同教學時，團隊成員須共同備課、授課及進行評量，且成員均應有授課之實。

現行國中小教師每周都有固定授課節數，不同科目節數不同，但在14節至18節間，教育部正研擬統一調整為16節。根據新公布的原則，由2位以上教師對同一班學生進行協同教學時，該節課的授課節數，至多採計2節。

武曉霞說，國中小學的協同教學，通常是2位教師一起進行，因此總共採計2節，每位教師均可計1節課；3位以上教師進行協同教學的狀況比較少，但有可能發生，至多仍採計2節，怎麼分配，授權由各校課發會視教師分工教學狀況討論決定。

(中國時報)