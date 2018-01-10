紙風車反毒劇 台灣隊長報到

2018年01月10日 01:23 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

「台北市青少年反毒正義聯盟記者會」9日舉行，紙風車在企業的支持下以漫畫及戲劇方式深入校園表演宣導毒品危害。（陳怡誠攝）

紙風車反毒劇劇工程，5年走遍553所國中，新年度特別增加「台灣隊長」一角投入反毒陣容，記者會中連翻三個筋斗熱鬧登場，宣告校園反毒決心，台北市長柯文哲也特別前來站台。

柯文哲在欣賞完反毒劇《拯救浮士德》後表示：「我覺得這樣的反毒劇比教條式的演講有趣，至少不會睡著。」柯文哲也公開呼籲，希望有更多企業團體加入行列，共同推動反毒劇校園巡演工程。

籲企業團體加入行列

柯文哲說，面對毒品流竄校園問題，應該要「嚴肅面對，多元處理」，他說，就台北市的統計資料顯示，目前第一次吸毒的年齡層，平均不到15歲，「這年齡的孩子，沒有辦法用政令宣導的方式，告訴他們吸毒有害身心、拉K要包尿布一輩子，如果站在台上演講，台下肯定睡成一片，要用漫畫、戲劇等多元觸角，讓孩子們可以真正接收到訊息。」

紙風車文教基金會董事長吳靜吉表示，青少年反毒戲劇工程的演出內容，把「魔鬼」隱喻為毒品的邪惡力量，他表示：「故事內容相當活潑、愉快、幽默，將反毒理念潛移默化到青少年的日常生活裡。」

還需6000多萬經費

吳靜吉說，目前紙風車文教基金會已到全台553所國中演出，共有37萬名師生看過反毒劇《拯救浮士德》，「但還有393所國中沒走完，也還需要6000多萬的經費支援，還需要繼續努力。」

吳靜吉說，順應科技時代，對青少年最方便的訊息載具，就是手機，這回特別邀請漫畫家韋宗成和哈亞西共同繪製漫畫《少年浮士德》，要讓反毒的理念宣導更為快速、普及。

(中國時報)