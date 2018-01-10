歐元走勢比美元強 日圓弱

2018年01月10日 01:23 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

根據渣打銀行最新報告，今年歐元走勢強過美元，唯獨日圓走弱。圖為法蘭克福歐洲央行總部前的歐元標幟。（美聯社）

渣打集團昨天在台港同時公布今年首份市場展望，認為主要央行貨幣寬鬆政策程度減低，未來會有許多央行跟進升息，不過若就貨幣強弱看，歐元最強、強過美元，甚至還會帶動新興市場貨幣走勢，唯獨日圓弱。

新台幣終結連五升

2018年一開始，新台幣即受到熱錢湧入緩步走揚，不過昨日稍事休息，終場以29.536元對1美元作收，貶值1.3分，不只終結連五升，也創下今年首度收貶紀錄，除因拋匯力道縮減，央行也在29.5元步下「重重關卡」。

哈日族最關心的日圓，受到日本央行昨起縮減購債金額，被視為貨幣寬鬆政策退場信號，意外轉強。

日圓對新台幣匯率（台銀現鈔賣出價）也從前天的0.2629元升值至0.2646元，未能如哈日族所願見到「0.25字頭」。

渣打銀行財管負責人傅敏儀說，各國央行今年施政重點，應會聚焦在經濟成長加速與控制通膨，目前看來，美國、歐洲及新興市場經濟動能預期將加速，不過大陸可能放緩，整體而言維持普遍復甦以及通膨溫和。

傅敏儀說，經濟表現影響貨幣，縱使各方認為美國稅務改革發酵，美元可能走強，但「強中有強」，歐元區經濟表現佳、通膨穩定、失業率也持續下跌，加上歐洲央行縮減購債規模，反映出對當地經濟的信心，所以「渣打最看好歐元」，會比美元更強。

新興市場看好韓元

也因歐元帶頭衝，傅敏儀說，今年外匯市場可能與去年相似，歐元將引領新興市場貨幣同步走揚，其中又以韓元居領頭羊。

反觀日圓，傅敏儀說，日本央行還沒完全放棄貨幣寬鬆政策，隨利差進一步拉大，日圓可能走弱，加上美國長天期債券殖利率走升，壓抑日圓走勢陷在110至120元間，這對有日圓需求的台灣民眾算是好事一樁。

至於油價、金價，傅敏儀說，全球存在地緣風險與政治干擾，但這每年都有，預估油價會在每桶55至65美元間整理，黃金每盎司在1250至1350美元間震盪，波動相對有限。

(中國時報)