保險品質獎 南山榮獲7大獎

2018年01月10日 01:23 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

現代保險健康理財雜誌於昨舉辦「第6屆保險品質獎」頒獎典禮，南山一舉榮獲7項大獎；南山人壽獲得「業務員最優」、「知名度最高」、「理賠服務最佳」、「最值得推薦」4項指標殊榮，南山產物亦於年度最受推崇的產險公司排行榜中奪得「最佳專業」、「最佳售後服務」、「最值得推薦」3項優等成績，突顯企業專業經營、創新服務皆獲保戶與各界肯定。

現代保險健康理財雜誌自1994年起每年會執行消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司排行榜調查，至今已邁入第25年，藉此觀察消費者對壽險公司在業務員、知名度、理賠服務與推薦度等重要指標的評價變化；南山人壽已7度獲得4項指標特優的最高榮譽，更是業界唯一23度榮獲「業務員最優」肯定的壽險公司。

南山人壽全台設置逾360處營業據點，透過3萬多名業務員，為客戶建構堅實的風險防護網與優質服務；南山人壽分析，綿密的據點與業務員，讓南山第20度獲票選為「最值得推薦」的壽險公司，也9度榮獲「知名度最高」的殊榮，民眾對南山人壽普遍具備好感與信賴感。

展望未來，數位化發展趨勢更鮮明，南山人壽將運用e化工具，整合公司全體資源，包括分析客戶數據，進一步提供客戶所需領域的服務，同時以完善的教育訓練，協助業務員從過去單打獨鬥的顧問式行銷，轉型為運用數據智慧科技的高效能團隊，在服務及商品雙方面提供更即時、精準的服務，要成為客戶最信賴的全方位風險及保險規劃師。

南山人壽今年再度榮獲「理賠服務最佳」的肯定，未來將再接再厲，與全台更多中大型醫療院所合作，推動「保險金扣抵醫療費」服務，於保戶出院時即可完成理賠，讓保險金充分發揮即時補足醫療費用缺口的效果。

南山產物致力為客戶提供優質服務，針對車險保戶推出6大都會區特定區域15分鐘抵達車禍現場，以及小額理賠現場核決等服務，調查顯示，客戶對這些服務滿意度高達95%。

(中國時報)