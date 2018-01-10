台幣變強 銀行海外獲利縮水

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中國時報
／台北報導

新台幣匯率強升，不僅壽險公司，銀行也將面臨海外獲利的「匯損」問題。由於海外分行或OBU的外幣業務獲利必須以新台幣換算後，才能計入銀行的總獲利，因此銀行主管直言，這波新台幣匯率急升已不可避免造成海外獲利因為「換算」問題而縮水，進而折損銀行總獲利水準。

2017年整個銀行體系總獲利超過3,000億元，至於海外獲利占國銀獲利比重大致2～6成不等，其中公股行庫方面，目前以兆豐銀近6成最高，台銀也超過50％，一銀占約4成、合庫有36％。

國銀主管表示，總體來看，銀行的獲利大約近4成來自於海外分行及OBU業務，即整個銀行體系來自海外的獲利已有超過1,000億元，這還不包括投資外幣債券的獲利。

銀行主管進而分析，新台幣匯率這波強升，是從上個月27日開始，迄今台幣已勁揚5角，升值幅度超過1.6％，影響所及，在海外分行或OBU等外幣業務獲利在以最新匯價計算時，就會「縮水」，目前折損幅度接近2％。

據了解，各大行庫內部除對新台幣匯率走勢密切關注，已著手採取匯率避險措施，避免海外獲利遭新台幣匯率升值「折損」。

但行庫主管也坦言，能用的避險工具相對有限，唯一能用的恐怕只有以「遠匯避險」。由於海外獲利匯回台灣換成新台幣，是選擇某一時點集中向央行申請，因此行庫也會儘可能選擇最有利換匯時點向央行申請。

(中國時報)

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