台彩新點子 免現金也能投注

2018年01月10日 01:23 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣彩券昨宣布，去年公益彩券整體銷售業績達新台幣1195億，比前年增加17億元，是台灣彩券接手公益彩券10年以來，連續6年繳出年度破千億的銷售佳績；台彩董事長薛香川透露，已著手規劃全新電腦型彩券遊戲，未來將導入數位支付、創意行銷，希望今年銷售業績能一舉突破1200億元。

薛香川表示，大樂透、威力彩仍是電腦型彩券銷售的基本盤，現在每期銷售金額有1億元就不錯，比起過去動輒1.5億元的業績，確實需要想辦法來激勵，因此，預計於今年上半年推出全新的電腦型彩券，不僅天天開獎，創新的遊戲將讓彩迷耳目一新，顛覆民眾對傳統頭獎的認知。

台灣彩券近年積極拉攏年輕族群，除了刮刮樂求新求變、行銷手法不斷創新外，台彩也積極推廣App，未來透過策略聯盟，設計出年輕人喜愛的主題遊戲，吸引不同族群進入市場。

由於政府大力推動數位支付，台彩新任總經理蔡國基表示，台彩計畫與電子票證業者合作，預計今年就能導入彩券銷售系統中，讓彩迷不必帶現金就能投注，提供更多支付選擇。

薛香川指出，前年農曆春節期間南台灣發生大地震，公益彩券銷售業績因而大幅滑落，原本預估前年比較基期低，會讓去年銷售業績大幅增加，但結果卻不如預期，年成長僅1.4%。

對於去年銷售業績不如預期，薛香川分析，主因是大環境不好，經濟成長率力拚保2(%)，民間消費也比經濟成長率來得低，加上民眾對頭獎顯得疲乏，頭獎沒有超過10億元，就激不起買氣，現在世界各國都遇到同樣的問題。

薛香川強調，不斷創新與宣傳「買彩券、做公益」的理念，是台彩經營的最高指導原則，像去年過年推出的大樂透10中6的新玩法，威力彩頭獎加碼方式採機動、優化，都是台灣彩券不斷給民眾創新的做法。

(中國時報)