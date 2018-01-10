共軍前參謀長房峰輝涉賄落馬

2018年01月10日 04:09 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

房峰輝小檔案

新華社昨證實，日前，經中共中央批准，中華人民共和國中央軍事委員會委員房峰輝（中共中央軍事委員會前委員、中央軍委聯合參謀部前參謀長）因涉嫌行賄、受賄犯罪，被移送軍事檢察機關依法處理。這是2018開年第一隻共軍大老虎落馬。

房與張陽是老搭檔

值得注意的是，房峰輝與此前畏罪自殺的中央軍委政治工作部前主任張陽，曾是廣州軍區的老搭檔。房峰輝2003年至2007年擔任廣州軍區參謀長，張陽於2004年至2007年擔任廣州軍區政治部主任，兩人在同一個班子中工作了4年。2012年，他們又分別執掌解放軍總參謀部、總政治部兩大部門。

房峰輝落馬的消息，從去年8月底就甚囂塵上。去年8月21日，房峰輝以中共中央軍委聯合參謀部參謀長身分會見了泰國武裝部隊最高司令素拉蓬，8月26日官方消息就顯示參謀長職位換人，但卻一直沒公布房的去處。

去年8月即甚囂塵上

去年9月6日，解放軍公布中共十九大代表名單。在這分共計303人的名單中，房峰輝、張陽雙雙缺席，而其他中央軍委如吳勝利、馬曉天等，即便卸任軍委委員，仍然順利當選。

當時外界研判，種種消息都指向房峰輝很有可能「出事了」，如今他落馬的消息被證實，已距他最後一次公開露面有141天。

房峰輝仕途順利，2007年56歲時升任北京軍區司令員，成為當時七大軍區司令員中最年輕的一位；2009年，他擔任大陸國慶60周年閱兵總指揮，開始為大眾所熟知；2016年1月，中央軍委機關完成調整，房峰輝任軍委聯合參謀部首任參謀長。

房峰輝在處理涉外活動時態度強硬，符合身分需要。例如2014年他在美國五角大樓與美軍參謀長聯席會議主席登普西會談，在當天記者會上，房峰輝指出，「在南海和東海問題上，中國不惹事，但也不怕事，中國在維護自己主權、安全和領土完整上是堅定不移的。在這個方面，我們說得到，做得到。老祖宗留下的土地，一寸也不能丟！」

(中國時報)