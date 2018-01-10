習馬二會 陸將解禁法牛肉進口

2018年01月10日 04:09 中國時報 李文輝／綜合報導

法國總統馬克宏訪中第二天，昨二會大陸國家主席習近平並舉行正式會談，兩國元首一致同意，秉承友好傳統，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係，行穩致遠。雙方並在航空、核能、農業、商業等領域，簽署一系列雙邊合作協議。另據費加洛報（Le Figaro）報導，馬克宏宣布，中國將在半年內對法國牛肉的進口完全解禁。

路透報導，空中巴士公司（Airbus）昨與中方簽署合作備忘錄，將擴大空巴天津A320系列飛機亞洲總裝線產能。但中方未如外界預期，在馬克宏訪問期間向空巴下購機大單。

空巴在聲明中表示，這份協議將讓空巴天津A320系列飛機亞洲總裝線每月生產速率，從目前的4架提升到6架。目標是2019年初前達到月產5架，2020年初前達到6架。

馬克宏昨行程緊湊，上午偕夫人布莉姬一路牽手造訪故宮，由法國歷史學家范華導覽。接著出席中法人工智慧論壇暨經貿簽約儀式。馬克宏強調，法國將更開放大陸投資，換取更多管道進入大陸市場。並警告貿易不平衡將導致貿易保護主義，馬克宏還會見阿里巴巴馬雲、復星郭廣昌、京東劉強東等企業家。京東允諾未來兩年將銷售20億歐元法國商品。

習近平指出，馬克宏是2018年第一位到訪外國元首，也是十九大後訪中第一位歐洲國家元首。兩國要建設開放型世界經濟，反對一切形式的保護主義，推動經濟全球化朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。中方願為中法全面戰略夥伴關係發展注入新動力。

馬克龍表示，法方重視在「一帶一路」架構下增進兩國合作。希望此訪建立雙方高層和各領域更密切溝通對話，強化兩國經濟聯繫和航空航太、核能等重要領域合作，增進教育和文化交流。

會後，兩國元首共同會見中法企業家委員會代表、出席台山核電站歐洲先進壓水堆全球首堆工程命名揭牌儀式。見證成立中法企業家委員會諒解備忘錄與核能、航空、農業、商業等領域雙邊合作的簽署。

(中國時報)