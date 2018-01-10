習馬二會 陸將解禁法牛肉進口

法國總統馬克宏昨與夫人參觀北京故宮，沿途聽取講解並與民眾合影。（路透）

友善列印
中國時報
李文輝／綜合報導

法國總統馬克宏訪中第二天，昨二會大陸國家主席習近平並舉行正式會談，兩國元首一致同意，秉承友好傳統，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係，行穩致遠。雙方並在航空、核能、農業、商業等領域，簽署一系列雙邊合作協議。另據費加洛報（Le Figaro）報導，馬克宏宣布，中國將在半年內對法國牛肉的進口完全解禁。

路透報導，空中巴士公司（Airbus）昨與中方簽署合作備忘錄，將擴大空巴天津A320系列飛機亞洲總裝線產能。但中方未如外界預期，在馬克宏訪問期間向空巴下購機大單。

空巴在聲明中表示，這份協議將讓空巴天津A320系列飛機亞洲總裝線每月生產速率，從目前的4架提升到6架。目標是2019年初前達到月產5架，2020年初前達到6架。

馬克宏昨行程緊湊，上午偕夫人布莉姬一路牽手造訪故宮，由法國歷史學家范華導覽。接著出席中法人工智慧論壇暨經貿簽約儀式。馬克宏強調，法國將更開放大陸投資，換取更多管道進入大陸市場。並警告貿易不平衡將導致貿易保護主義，馬克宏還會見阿里巴巴馬雲、復星郭廣昌、京東劉強東等企業家。京東允諾未來兩年將銷售20億歐元法國商品。

習近平指出，馬克宏是2018年第一位到訪外國元首，也是十九大後訪中第一位歐洲國家元首。兩國要建設開放型世界經濟，反對一切形式的保護主義，推動經濟全球化朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。中方願為中法全面戰略夥伴關係發展注入新動力。

馬克龍表示，法方重視在「一帶一路」架構下增進兩國合作。希望此訪建立雙方高層和各領域更密切溝通對話，強化兩國經濟聯繫和航空航太、核能等重要領域合作，增進教育和文化交流。

會後，兩國元首共同會見中法企業家委員會代表、出席台山核電站歐洲先進壓水堆全球首堆工程命名揭牌儀式。見證成立中法企業家委員會諒解備忘錄與核能、航空、農業、商業等領域雙邊合作的簽署。

(中國時報)

共軍前參謀長房峰輝涉賄落馬 M503航路爭議 ICAO不願涉入

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。